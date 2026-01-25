शुंभाशु शुक्ला को अशोक चक्र, इस साल 70 सैन्यकर्मियों को वीरता पुरस्कार देने की घोषणा, देखें पूरी LIST

Armed Forces Gallantry Awards 2026: गणतंत्र दिवस की पूर्व संख्या पर रविवार को वीरता पुरस्कार की घोषणा हुई. इसमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) जाने वाले भारतीय वायु सेना के कैप्टन शुंभाशु शुक्ला को अशोक चक्र देने की घोषणा की गई है. दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों के 70 कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है, जिनमें छह मरणोपरांत पुरस्कार शामिल हैं. इनमें एक अशोक चक्र, 3 कीर्ति चक्र, एक मरणोपरांत सहित 13 शौर्य चक्र, एक बार टू सेना मेडल (वीरता), 5 मरणोपरांत सहित 44 सेना मेडल (वीरता), छह नौ सेना मेडल (वीरता) और दो वायु सेना मेडल (वीरता) शामिल हैं.



