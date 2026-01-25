विज्ञापन
विशेष लिंक

शुंभाशु शुक्ला को अशोक चक्र, इस साल 70 सैन्यकर्मियों को वीरता पुरस्कार देने की घोषणा, देखें पूरी LIST

गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद अशोक चक्र, कीर्ति चक्र समेत अन्य गैलेंट्री अवॉर्ड की घोषणा की गई. अंतरिक्ष में भारतीय मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देकर लौटे शुंभाशु शुक्ला को अशोक चक्र दिया जा रहा है.

Read Time: 1 min
Share
शुंभाशु शुक्ला को अशोक चक्र, इस साल 70 सैन्यकर्मियों को वीरता पुरस्कार देने की घोषणा, देखें पूरी LIST
भारतीय वायु सेना के कैप्टन शुंभाशु शुक्ला.

Armed Forces Gallantry Awards 2026: गणतंत्र दिवस की पूर्व संख्या पर रविवार को वीरता पुरस्कार की घोषणा हुई. इसमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) जाने वाले भारतीय वायु सेना के कैप्टन शुंभाशु शुक्ला को अशोक चक्र देने की घोषणा की गई है. दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों के 70 कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है, जिनमें छह मरणोपरांत पुरस्कार शामिल हैं. इनमें एक अशोक चक्र, 3 कीर्ति चक्र, एक मरणोपरांत सहित 13 शौर्य चक्र, एक बार टू सेना मेडल (वीरता), 5 मरणोपरांत सहित 44 सेना मेडल (वीरता), छह नौ सेना मेडल (वीरता) और दो वायु सेना मेडल (वीरता) शामिल हैं. 

2026 में वीरता पुरस्कार पाने वालों की पूरी List


Gallantry awards 2026 List by prabhanshuranjanprabhu


खबर अपडेट की जा रही है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ashoka Chakra, Shubhanshu Shukla, Gallantry Awards, Gallantry Awards List, Gallantry Awards List 2026
Get App for Better Experience
Install Now