अतिक्रमणकारियों को फायदा... वक्फ कानून पर सुप्रीम फैसले से ओवैसी खुश क्यों नहीं, खुद बताया

ओवैसी ने NDTV से खास बातचीत में कहा कि वक्फ अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर रोक के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का हालिया आदेश वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिहाज से अच्छा नहीं है.

  • वक्फ कानून के कुछ प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक से AIMIM नेता ओवैसी संतुष्ट नहीं हैं
  • कहा- एक्ट के प्रमुख संशोधनों पर रोक न लगाने से अतिक्रमण करने वालों को फायदा मिल सकता है
  • बिहार चुनाव पर ओवैसी ने बताया कि उन्होंने इंडिया गठबंधन से छह सीटों की मांग करते हुए दो पत्र लिखे है.
देश में वक्फ संपत्तियों से जुड़े कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला दिया था. कई प्रावधानों पर रोक लगा दी, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी इससे संतुष्ट नहीं हैं. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निराशा जाहिर की है.  

NDTV से खास बातचीत में ओवैसी ने कहा कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का हालिया आदेश वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिहाज से अच्छा नहीं है. कोर्ट ने वक्फ प्रॉपर्टी विवाद पर कलक्टर के फैसला लेने, वक्फ करने के लिए 5 साल तक इस्लाम पालन करने की अनिवार्यता पर रोक लगा दी है. वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या भी सीमित कर दी है. 

अन्य धर्मों के लिए ऐसा नियम क्यों नहीं?

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर ओवैसी ने आरोप लगाया कि वक्फ सिस्टम की हिफाजत करने में केंद्र सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है. उन्होंने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट के प्रमुख संशोधनों पर रोक नहीं लगाई है, जिससे वक्फ संपत्ति पर अतिक्रमण करने वालों को फायदा मिल सकता है.

हैदराबाद से 5 बार के सांसद ओवैसी ने कहा कि वक्फ करने के लिए 5 साल तक इस्लाम का पालन करने की शर्त पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह रोक नहीं लगाई है. अब सरकार इस पर नियम बनाएगी और कानून की बारीकियों में ही असली पेच छिपे होते हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अन्य धर्मों के लोगों के लिए भी ऐसे ही नियम बनाए गए हैं? उन्होंने कहा कि मैं जिस धर्म का पालन करता हूं, उसके लिए अपनी संपत्ति दान करने से पहले ही कुछ नियम बना दिए जाएंगे. ये नियम ऐसे दान को मुश्किल बना देंगे. 

वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम संविधान के खिलाफ

वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों की संख्या तय करने के प्रावधान पर ओवैसी ने कहा कि यह नियम ही संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन है, जो धार्मिक समुदायों को अपने मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है. उन्होंने पूछा कि जब हिंदू, सिख या बौद्ध ट्रस्टों में गैर-धार्मिक लोगों को शामिल नहीं किया जाता तो वक्फ बोर्ड में ऐसा क्यों हो रहा है? उन्होंने कहा कि सोमवार का दिन वक्फ संपत्तियों की रक्षा के लिहाज से अच्छा दिन नहीं रहा. 

बिहार चुनाव: गठबंधन के लिए 6 सीटों की मांग

बिहार चुनाव को लेकर ओवैसी ने बताया कि उनकी पार्टी AIMIM ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख लालू यादव और तेजस्वी यादव को दो पत्र लिखकर 'इंडिया' गठबंधन के साथ गठबंधन की इच्छा जाहिर की है. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी केवल छह सीटों की मांग कर रही है, जिनमें से 2020 के विधानसभा चुनावों में पांच सीटें जीती थीं. उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन नहीं होता है तो भी उनकी पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी.

भारत-पाक मैच पर साधा निशाना

ओवैसी ने एशिया कप में भारत-पाकिस्तान मैच की आलोचना पर कहा कि यह केवल पैसा कमाने के लिए खेला गया था. उनका कहना था कि अगर बीजेपी विपक्ष में होती तो पुलवामा या पहलगाम जैसे आतंकी हमलों के बाद इस तरह के मैच का जमकर विरोध करती. उन्होंने बीजेपी के इस तर्क को खारिज कर दिया कि वे द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलेंगे, लेकिन टूर्नामेंट में खेलेंगे. उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद का मतलब केवल चुनाव जीतना नहीं होता है.

