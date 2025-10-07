विज्ञापन
विशेष लिंक

अरविंद केजरीवाल के बंगले का बदल गया पता, जानिए AAP के राष्ट्रीय संयोजक अब कहां होंगे शिफ्ट

अरविंद केजरीवाल को 95, लोधी एस्टेट में नया बंगला आवंटित किया गया है. हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद केंद्र सरकार ने बतौर राष्ट्रीय पार्टी अध्यक्ष उन्हें यह आवास दिया.

Read Time: 2 mins
Share
अरविंद केजरीवाल के बंगले का बदल गया पता, जानिए AAP के राष्ट्रीय संयोजक अब कहां होंगे शिफ्ट
  • केजरीवाल को दिल्ली के लोधी एस्टेट में 95 नंबर बंगला राष्ट्रीय पार्टी अध्यक्ष के रूप में आवंटित किया गया है
  • केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में आश्वासन दिया था कि केजरीवाल को दस दिनों के भीतर सरकारी आवास मिलेगा
  • मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद केजरीवाल सांसद संजय सिंह के सरकारी आवास में रह रहे थे
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आखिरकार नया सरकारी आवास मिल गया है. उन्हें दिल्ली के प्रतिष्ठित लोधी एस्टेट इलाके में 95 नंबर बंगला आवंटित किया गया है. यह बंगला उन्हें बतौर राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर दिया गया है. केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में आश्वासन दिया था कि 10 दिनों के भीतर केजरीवाल को उपयुक्त आवास दे दिया जाएगा. अब उस पर अमल करते हुए यह आवंटन किया गया है.

मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से अरविंद केजरीवाल अपने सांसद संजय सिंह के सरकारी आवास में रह रहे थे.लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार और संगठनात्मक बैठकों की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए उन्होंने स्थायी आवास की मांग की थी.

हाईकोर्ट तक पहुंचा मामला

इस मामले को लेकर केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया था कि उन्हें 10 दिनों के भीतर सरकारी आवास दे दिया जाएगा. अब उस वादे को पूरा करते हुए 95, लोधी एस्टेट का बंगला उन्हें सौंपा गया है.

मायावती वाले बंगले की भी की थी मांग

इससे पहले केजरीवाल ने बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती के पूर्व आवास की मांग की थी, लेकिन वह बंगला केंद्र ने केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी को दे दिया था. इसके बाद उन्हें यह नया पता मिला है जो अब बतौर AAP संयोजक उनका आधिकारिक निवास होगा.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Arvind Kejriwal, AAP
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com