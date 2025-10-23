भारतीय संगीतप्रेमियों के लिए NDTV गुड टाइम्‍स की तरफ से एक शानदार मौका आने वाला है. देश के कई शहरों में इस साल के अंत और नए साल की शुरुआत लाइव कॉन्सर्ट्स और म्यूज़िक टूर से जगमगाने वाली है. इन सितारों का म्यूजिकल टूर निश्चित तौर पर संगीत प्रमियों के लिए कभी न भूलने वाला पल होने वाला है. इस टूर में एआर रहमान, जुबिन नौटियाल, नेहा कक्कड़, शंकर-एहसान-लॉय और प्रीतम जैसे दिग्गज कलाकार परफॉर्म करने वाले हैं.

29 नवंबर से होगा आगाज

इन शो का आगाज 29 नवंबर से होगा और 10 जनवरी को यह म्‍यूजिकल टूर अपने अंजाम पर पहुंचेगा. इस टूर में एआर रहमान के लिए पहला मौका होगा जब वह वाराणसी में परफॉर्म करेंगे. आइए आपको बताते हैं कि कब-कब आपके फेवरिट आर्टिस्‍ट्स कहां-कहां पर परफॉर्म करने वाले हैं.

एआर रहमान: 29 नवंबर, वाराणसी

म्यूजिक लीजेंड एआर रहमान पहली बार वाराणसी के नमो घाट पर लाइव परफॉर्म करेंगे. उनके शो का नाम, 'Harmony by the Ganga: Mystical Evening With Maestro'है. उनका लाइव परफॉर्मेंस उनके राग-आधारित एंसेंबल ‘झाला' के साथ होगी, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत और आधुनिक धुनों का अनोखा संगम पेश करेगी. इस टिकट्स District App पर मुहैया होंगी.

जुबिन नौटियाल: 7 दिसंबर, लखनऊ

पॉपुलर सिंगर जुबिन नौटियाल अपने 10 शहरों के टूर की शुरुआत लखनऊ से करेंगे. उनकी मधुर आवाज और हिट गानों के साथ यह कॉन्सर्ट सीजन का बड़ा अट्रैक्‍शन होने वाला है. नौटियाल के कॉन्‍सर्ट का नाम 'Jubin Nautiyal Live – 10 City Tour' है और इसके टिकट्स भी District App पर बुक किए जा सकेंगे.

नेहा कक्कड़: 20 दिसंबर, कोलकाता

पॉप क्वीन नेहा कक्कड़ अपने 8 शहरों के टूर के तहत कोलकाता में दर्शकों को झूमने पर मजबूर करेंगी. उनका यह शो ग्लैमर, एनर्जी और एंटरटेनमेंट से भरपूर रहने वाला है. उनके शो का नाम 'All Eyes On Me-8 City Tour'होगा. नेहा के शो की टिकट्स District App पर उपलब्ध होंगी.

शंकर-एहसान-लॉय: 25 दिसंबर, कोलकाता

क्रिसमस के मौके पर म्यूजिक लवर्स के लिए खास तोहफा लेकर आ रहे हैं शंकर-एहसान-लॉय. 'Raag-On'Featuring Siddharth & Shivam: India Tour' के नाम से उनका शो भारतीय संगीत की नई पीढ़ी को समर्पित होगा.

प्रीतम – 10 जनवरी, मुंबई

म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम नए साल की शुरुआत में मुंबई में लाइव परफॉर्म करेंगे. शो के बाकी डिटेल्स जल्द जारी किए जाएंगे.

टिकट बिक्री की तारीखें

इन कॉन्‍सर्ट्स की टिकट्स HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए सबसे पहले एक्सक्लूसिवली उपलब्‍ध होंगी. प्री-सेल में फैंस 28 और 29 अक्टूबर को होगी. 30 अक्टूबर से टिकट बाकी ऑडियंस के लिए ओपन सेल पर उपलब्ध होंगे.