सेना को मिलेंगे 156 लड़ाकू 'प्रचंड' हेलीकॉप्टर, सरकार ने रक्षा सौदे को दी मंजूरी ; जानिए इसकी खासियत

सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड से 156 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए 62,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के सौदे को मंजूरी दे दी है. यह हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर होगा और हेलिकॉप्टरों का निर्माण कर्नाटक के बेंगलुरु और तुमकुर स्थित उनके संयंत्रों में किया जाएगा.

रक्षा सूत्रों के अनुसार, 156 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना के बीच बांटा जाएगा. इनमें से 90 हेलीकॉप्टर भारतीय सेना को और शेष भारतीय वायु सेना को मिलेंगे. यह कदम चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर संचालन को मजबूत करने में मदद करेगा.

सरकार आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत मेक इन इंडिया के माध्यम से रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के इरादे पर जोर दे रही है. सरकार ने 83 हल्के लड़ाकू विमानों सहित स्वदेशी रक्षा प्रणालियों के लिए सबसे बड़ा ऑर्डर दिया है और 97 और ऑर्डर देने की प्रक्रिया में है, जिसके लिए बातचीत पूरी हो चुकी है.

The CCS chaired by Prime Minister Shri @narendramodi today approved the proposal to buy 156 Light Combat Helicopter ‘Prachand' worth over Rs 62,500 crore from Hindustan Aeronautics Limited (HAL). This decision marks a major boost to India's combat capabilities & self reliance in… pic.twitter.com/FGfl6diz9A