अब किसी भी आतंकी हमले को युद्ध मानेगा भारत... पाकिस्तान को फाइनल अल्टीमेटम

भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है. पाकिस्तान द्वारा लगातार सीमा उल्लंघन किया जा रहा है, जिसका भारतीय सेना द्वारा मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है. अब इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भारत ने पाकिस्तान को फाइनल अल्टीमेटम देते हुए यह साफ किया है कि पाकिस्तान द्वारा अब किसी भी आतंकी कार्रवाई को युद्ध माना जाएगा. ऑपरेशन सिंदूर के बीच भारत ने पाकिस्तान को यह कड़ा संदेश दिया है.

Any future 'act of terror' will be considered an 'act of war' against India: Top govt sources



