PM मोदी से मिले एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोदेई, भारत में AI टेक्‍नोलॉजी के विस्तार की तैयारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्‍स पर कहा कि हम एंथ्रोपिक के विस्तार का स्वागत करते हैं और प्रमुख क्षेत्रों में विकास के लिए एआई का उपयोग करने के लिए मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं.

  • एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोदेई ने PM नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर भारत में कंपनी के विस्तार पर चर्चा की.
  • एंथ्रोपिक अगले साल बेंगलुरु में अपना पहला कार्यालय खोलने की योजना बना रही है.
  • अमोदेई ने बताया कि जून से भारत में कंपनी के उत्पाद क्लाउड कोड के उपयोग में पांच गुना वृद्धि हुई है.
नई दिल्‍ली :

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को सुरक्षित एआई सिस्टम बनाने वाली कंपनी एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोदेई से मुलाकात की. कंपनी अगले साल बेंगलुरु में एक कार्यालय खोलने की भी योजना बना रही है. मोदी ने अमोदेई के जवाब में ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, “आपसे मिलकर खुशी हुई. भारत का जीवंत तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र और प्रतिभाशाली युवा मानव-केंद्रित और जिम्मेदार एआई नवाचार को आगे बढ़ा रहे हैं.”

प्रधानमंत्री ने कहा, “हम एंथ्रोपिक के विस्तार का स्वागत करते हैं और प्रमुख क्षेत्रों में विकास के लिए एआई का उपयोग करने के लिए मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं.”

एंथ्रोपिक के भारत में विस्तार पर चर्चा की

इससे पहले, अमोदेई ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर एंथ्रोपिक के भारत में विस्तार पर चर्चा की, जहां जून से उसके उत्पाद ‘क्लाउड कोड' के उपयोग में पांच गुना वृद्धि देखी गई है. 

अमोदेई ने कहा, “आज मैंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से एंथ्रोपिक के भारत में विस्तार पर चर्चा की - जहां जून से क्लाउड कोड का उपयोग पांच गुना बढ़ गया है. भारत एक अरब से ज्‍यादा लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एआई का उपयोग कैसे करता है, यह एआई के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण होगा.”

ओपनएआई के पूर्व अधिकारियों ने की स्‍थापना

एंथ्रोपिक की स्थापना ओपनएआई के पूर्व अधिकारियों ने की थी और यह “सुरक्षित” एआई सिस्टम बनाने पर केंद्रित है और गूगल को अपने समर्थकों में शामिल करता है. 

आठ अक्टूबर को, एंथ्रोपिक ने बेंगलुरु में अपना पहला भारतीय कार्यालय खोलने की योजना की घोषणा की. 
 

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
