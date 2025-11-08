विज्ञापन
अगर मंत्रियों के बच्चे कुछ गलत करते हैं, तो उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए: अन्ना हजारे

उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार से जुड़ी एक कंपनी पर पुणे में ₹1800 करोड़ की सरकारी 'महार वतन' जमीन को मात्र ₹300 करोड़ में खरीदने का सनसनीखेज आरोप लगा है.

  • अन्ना हजारे ने कहा कि मंत्रियों के बच्चों के गलत कामों के लिए मंत्रियों को ही जिम्मेदार ठहराना चाहिए।.
  • पार्थ पवार की कंपनी ने 1800 करोड़ की जमीन मात्र 300 करोड़ में खरीदी. उस पर स्टांप ड्यूटी चोरी का आरोप भी है.
  • इस मामले में दो FIR दर्ज हुई हैं, एक जमीन खरीद में अनियमितता और दूसरी अवैध जमीन हड़पने से संबंधित है.
अन्ना हजारे ने शुक्रवार को कहा कि अगर मंत्रियों के बच्चे गलत कामों में लिप्त हैं, तो इसके लिए मंत्रियों को ही दोषी ठहराया जाना चाहिए. उनकी यह टिप्पणी महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे के पार्टनरशिप वाली एक कंपनी से जुड़े विवादास्पद भूमि सौदे पर आई है.  भ्रष्टाचार के खिलाफ कई महत्वपूर्ण आंदोलनों का नेतृत्व कर चुके हजारे ने पुणे शहर में सरकारी जमीन से जुड़े 300 करोड़ रुपये के सौदे में अनियमितता पाए जाने पर सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की.

हजारे ने कहा, ‘‘यह वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है. अगर मंत्रियों के बच्चे गलत कामों में लिप्त हैं, तो इसके लिए मंत्रियों को ही दोषी ठहराया जाना चाहिए. ज्यादा महत्वपूर्ण मूल्य हैं, वे मूल्य जो परिवारों से आते हैं. ऐसी सभी चीजें मूल्यों की कमी के कारण होती हैं.'' अहिल्यानगर जिले के अपने पैतृक गांव रालेगण सिद्धि में पत्रकारों से बात करते हुए हजारे ने कहा, ‘‘सरकार को नीतिगत फैसले लेने चाहिए और ऐसी चीजों पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए. ऐसे लोगों (जो अनियमितताएं करने के दोषी पाए गए हैं) के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए.''

अजित पवार के बेटे पर क्या मामला

उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार से जुड़ी एक कंपनी पर पुणे में ₹1800 करोड़ की सरकारी 'महार वतन' जमीन को मात्र ₹300 करोड़ में खरीदने का सनसनीखेज आरोप लगा है. इतना ही नहीं, आरोप यह भी है कि इस सौदे में करोड़ों रुपये की स्टांप ड्यूटी भी माफ करा दी गई, जिसके लिए महज ₹500 की ड्यूटी भरी गई. डिप्टी CM के बेटे पर दोहरी मार पड़ी है. पार्थ पवार की कंपनी पर एक नहीं, बल्कि दो जमीन घोटाले के आरोप लगे हैं और मामले में दो FIR दर्ज हुई हैं. 

जानिए दोनों केसों में आरोप

पहला मामला पुणे के मुंढवा/कोरेगांव पार्क क्षेत्र में ₹1800 करोड़ की 'महार वतन' दलित समुदाय की जमीन को सिर्फ ₹300 करोड़ में खरीदने और ₹21 करोड़ की स्टैंप ड्यूटी चोरी करने का है तो दूसरा चौंकाने वाला मामला खड़क पुलिस स्टेशन क्षेत्र में शासकीय डेयरी की जमीन को अवैध रूप से हड़पने से संबंधित है, जिसके लिए अलग से FIR दर्ज हुई है. घोटाले की रक़म के कुल आंकड़ों में जल्द ही बड़ी वृद्धि दिखेगी.

