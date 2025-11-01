विज्ञापन
भगदड़ कहीं भी हो...महिलाएं और बच्चे ही होते हैं ज्यादा शिकार, बीते एक साल के आंकड़े डराते हैं

इस साल 2025 में मंदिरों, रेलवे स्टेशन और महाकुंभ में भगदड़ में कई लोगों की जान गई है. इसमें ज्यादातर संख्या महिलाओं और बच्चों की हैं.

Read Time: 3 mins
आंध्र प्रदेश के मंदिर में एकादशी के अवसर पर बड़ा हादसा हो गया. श्रीकाकुलम जिले के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भारी भीड़ जमा होने से 9 श्रद्धालुओं की मौत की खबर है और कई घायल हो गए. एकादशी के अवसर पर मंदिर में अचानक श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई, जिससे अफरा-तफरी मची. अगर इस भगदड़ की तस्वीरें और वीडियो पर गौर करें तो शवों में महिलाएं दिख रही हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि जब भी भगदड़ के दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती हैं तो इसका शिकार ज्यादातर महिलाएं और बच्चे ही क्यों होते हैं?

इससे पहले भी तमिलनाडु के करूर में तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) प्रमुख विजय की रैली में भगदड़ से 39 लोगों की जान गई थी. मृतकों में 17 महिलाएं और नौ बच्चे भी शामिल हैं. बताते चलें कि इस साल 2025 में मंदिरों, रेलवे स्टेशन और महाकुंभ में भगदड़ में कई लोगों की जान गई है. इसमें ज्यादातर संख्या महिलाओं और बच्चों की हैं. 

महाकुंभ और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सबसे ज्यादा मौतें
महाकुंभ के दौरान भगदड़ महाकुंभ के दौरान 29 जनवरी को संगम क्षेत्र में भगदड़ मच गई. मौनी अमावस्या के अवसर पर लाखों तीर्थयात्री स्नान के लिए जगह पाने के लिए धक्का-मुक्की कर रहे थे. भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई, 60 लोग घायल हो गए. 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर भगदड़ मच गई. भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई. इसमें 10 महिलाएं और तीन बच्चे शामिल थे.

इसी साल RCB की जीत का जश्न मातम में बदल गया था. IPL 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत के जश्न में बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हादसा हो गया. विक्ट्री परेड शुरू होने से पहले अचानक भीड़ बेकाबू हो गई, जिससे भगदड़ मची. इस हादसे में 11 लोगों की जान चली गई और कम से कम 50 लोग घायल हुए.

बीते एक साल में बड़े हादसे

गोवा: श्री लैराई देवी मंदिर उत्सव (3 मई, 2025)

गोवा के शिरगाओ गांव में श्री लैराई देवी मंदिर के वार्षिक उत्सव के दौरान हुई भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई और लगभग 100 लोग घायल हो गए. यह घटना धार्मिक उत्सवों के दौरान भीड़ प्रबंधन की चुनौतियों को उजागर करती है.

तिरुमाला हिल्स: भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर (8 जनवरी, 2025)

तिरुमाला हिल्स पर स्थित भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में वैकुंठ द्वार दर्शनम के लिए टिकट प्राप्त करने की होड़ में सैकड़ों श्रद्धालुओं के बीच हुई धक्का-मुक्की के परिणामस्वरूप छह श्रद्धालुओं की जान चली गई और दर्जनों अन्य घायल हो गए. 

हैदराबाद: 'पुष्पा 2' स्क्रीनिंग (4 दिसंबर, 2024)

मनोरंजन जगत से जुड़ी एक दुखद घटना में, हैदराबाद में अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'पुष्पा 2' की स्क्रीनिंग के दौरान मची भगदड़ में 35 वर्षीय महिला की मौत हो गई. यह दर्शाता है कि भगदड़ की घटनाएँ केवल धार्मिक स्थलों तक ही सीमित नहीं हैं.

उत्तर प्रदेश: हाथरस सत्संग (2 जुलाई, 2024)

उत्तर प्रदेश के हाथरस में स्वयंभू बाबा भोले बाबा उर्फ ​​नारायण साकार हरि द्वारा आयोजित एक 'सत्संग' (प्रार्थना सभा) में हुई भगदड़ सबसे भयावह घटनाओं में से एक थी, जिसमें 121 लोगों की मौत हो गई थी. यह घटना बड़ी सभाओं के आयोजन और सुरक्षा प्रोटोकॉल की कमी पर गंभीर सवाल खड़े करती है.

