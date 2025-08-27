ओणम पर अमूल गर्ल ने किया 'ऑरा फार्मिंग' डांस, तो मोनालिसा ने पहनी पारंपरिक मलयाली साड़ी

केरल की संस्कृति में अमूल ने इस बार एआई का दिलचस्प तड़का लगाया है. केरल के प्रसिद्ध त्योहार ओणम में अमूल गर्ल पारंपरिक वेशभूषा में स्नेक बोट पर ऑरा फार्मिंग डांस करते नजर आई है. वही ऑरा फार्मिंग डांस, जो 11 साल के इंडोनेशियाई बच्चे की वजह से कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था. ओणम पर क्रिएटिविटी दिखाने में केरल टूरिजम भी पीछे नहीं है. उसने अपने विज्ञापन में मोनालिसा को केरल की पारंपरिक पोशाक में दर्शाया है.

स्नेक बोट पर अमूल गर्ल का दिलकश डांस

अमूल के नए विज्ञापन में नीले बालों वाली अमूल गर्ल केरल की पारंपरिक ड्रेस पट्टुपावडा पहनकर और कूल सनग्लास लगाकर स्नेक बोट पर दिलकश डांस स्टेप्स करती दिख रही है. 11 साल के इंडोनेशियाई बच्चे के ये डांस स्टेप्स इंटरनेट पर इतने वायरल हुए थे कि पूरी दुनिया इसकी दीवानी हो गई थी. इसे ऑरा फार्मिंग नाम दिया गया था.

Aura Farming आखिर है क्या?

जब कोई व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, उसके हाव-भाव, स्टाइल आपको दिलचस्प लगती है तो आप कहते हैं न कि इसमें तो कुछ अलग-सा ऑरा है. Aura का शाब्दिक अर्थ होता है कि आभा, प्रभामंडल आदि. ऑरा फार्मिंग में Farming शब्द को देखकर ये मत सोचिएगा कि ये किसी खेती-बागवानी से जुड़ा है. ऑरा फार्मिंग का सीधा सा मतलब कहा जा सकता है- कूल दिखना. ऐसा कुछ जिसकी सादगी और अदा, दिल को छू जाए. मतलब अपनी पर्सनैलिटी, स्टाइल और कॉन्फिडेंस को इस तरह पेश करना कि लोग बस देखते रह जाएं.

ऑरा फार्मिंग कैसे प्रसिद्ध हुआ?

ये ट्रेंड वायरल हुआ 11 साल के एक बच्चे के उस डांस स्टेप्स से, जिसमें वह एक तेज रफ्तार नाव की नोक पर खड़े होकर बिना किसी डर के, पूरे स्वैग से डांस कर रहा था. उसके डांस स्टेप्स इतने शानदार थे कि पूरी दुनिया उसकी दीवानी हो गई. वह बच्चा 11 साल का रैयान अर्कान ढिका (Rayyan Arkan Dhika) है, जो इंडोनेशिया में बोट रेस में अपनी पतली सी नाव के आगे खड़ा होकर अलग ही एनर्जी और कॉन्फिडेंस से डांस कर रहा था. इसका वीडियो इंटरनेट सेंसेशन बन गया था.

अमूल गर्ल बनी ऑरा फार्मर

अब ओणम के मौके पर अमूल ने भी इस ट्रेंड को पकड़ा है और अपनी अलग स्टाइल में पेश किया है. अमूल अपने चुटीले और बिंदास विज्ञापनों के लिए प्रसिद्ध है. हर प्रमुख मौके पर वह अमूल गर्ल को अलग-अलग खास अंदाज में पेश करता है. इस बार अमूल की नीली बालों वाली आइकॉनिक लड़की केरल में लड़कियों की पारंपरिक पोट्टूपावडा ड्रेस पहने, रंगीन चश्मा लगाए नाव की नोक पर खड़े होकर वही वायरल ऑरा फार्मिंग डांस करते दिख रही है. जाहिर है, ये वीडियो एआई से बनाया गया है.

नाव पर राजा महाबली भी सवार

अमूल के इस विज्ञापन में नाव के ऊपर केरल की लोककथाओं के प्रसिद्ध राजा मवेली (महाबली) भी सवार हैं. स्थानीय लोगों में मान्यता है कि राजा महाबली हर साल ओणम पर अपनी प्रजा से मिलने आते हैं. ओणम केरल का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध त्योहार है. विज्ञापन में अमूल गर्ल और राजा मवेली को स्नेक बोट यानी सांप जैसी लंबी नाव (चंदन वल्लम) के ऊपर खड़े होकर खुशी में डांस करते देखा जा सकता है. मजेदार बात ये कि नाव को अमूल के प्रोडक्ट दूध, घी, मिल्क पाउडर और कंडेन्स्ड मिल्क चप्पू से चलाते दिख रहे हैं. विज्ञापन में लिखा है- Auraayiram Onashamsakal यानी हजारों ओणम की शुभकामनाएं.

मोनालिसा भी हुई मलयाली

ओणम पर ऐसी क्रिएटिविटी सिर्फ अमूल ने ही नहीं दिखाई, केरल टूरिज्म ने भी एआई से कमाल दिखाया है. एआई की मदद से लियोनार्दो दा विंची की विश्वप्रसिद्ध कृति मोनालिसा को पारंपरिक मलयाली पोशाक पहना दी है. अपनी रहस्यमयी मुस्कान के लिए प्रसिद्ध मोनालिसा सफेद रंग की सुनहरे बॉर्डर वाली पारंपरिक कसावु साड़ी पहने हुए है. उसके बालों में मोगरे के फूलों की लड़ियां लगी हैं. यह पोस्ट "स्टेट ऑफ हार्मनी" कैंपेन का हिस्सा है, जो ओणम के दौरान पर्यटकों को केरल घूमने के लिए आमंत्रित करता है.

ओणम, केरल का सबसे बड़ा और सबसे खास त्योहार है. यह सिर्फ एक फसल उत्सव नहीं बल्कि केरल की संस्कृति, परंपरा और पौराणिक कथाओं का एक खूबसूरत संगम है. यह हर साल अगस्त-सितंबर में मनाया जाता है. इस साल ओणम 26 अगस्त से 5 सितंबर तक मनाया जा रहा है.