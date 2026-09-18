अमृतसर में देर रात ड्यूटी पर तैनात ASI की गोली मारकर हत्या, आतंकी संगठन ने ली जिम्मेदारी, गरमाई राजनीति

- अमृतसर में ड्यूटी पर तैनात ASI हरजीत सिंह की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी गई है.
- आतंकी संगठन तहरीक ए तालिबान हिंदुस्तान ने हत्या की जिम्मेदारी ली, लेकिन पंजाब पुलिस ने इसे खंडित किया है.
- मुख्यमंत्री ने शहीद ASI के परिवार को एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि और अतिरिक्त बीमा राशि की घोषणा की है.
पंजाब के अमृतसर में बीती रात ड्यूटी पर तैनात एक एएसआई की गोली मारकर हत्या कर दी गई. जवान की पहचान हरजीत सिंह के रूप में हुई है. हरजीत बीती रात अमृतसर के थाना गेट हकीमां के अधीन आने वाले इलाके में गश्त कर रहे थे. इसी दौरान अज्ञात हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी. पंजाब पुलिस ने घटना पर दुख जताते हुए सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा- अमृतसर जिले के हमारे बहादुर पुलिस अधिकारी ASI हरजीत सिंह ने ड्यूटी के दौरान अपनी जान दे दी. इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है.
आतंकी संगठन ने ली हत्या की जिम्मेदारी, पुलिस का खंडन
इस हत्याकांड की जिम्मेदारी आतंकी संगठन तहरीक ए तालिबान हिंदुस्तान (Tehreek-e-Taliban Hindustan) ने ली है. हालांकि पंजाब पुलिस ने आतंकी हमले के एंगल का खंडन किया है. दूसरी ओर इस घटना को लेकर पंजाब में राजनीति तेज हो गई है.
Our brave police officer, ASI Harjit Singh of district #Amritsar, has laid down his life in the line of duty.@PunjabPoliceInd stands firmly with the bereaved family in their hour of grief. Hon'ble Chief Minister has announced an ex-gratia amount of ₹1 crore for his family,… pic.twitter.com/Or6bnpNun4— DGP Punjab Police (@DGPPunjabPolice) September 18, 2026
सीएम ने एक करोड़ की मुआवजा राशि की घोषणा की
पुलिस ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उनके परिवार के लिए ₹1 करोड़ की अनुग्रह राशि की घोषणा की है, जबकि HDFC बैंक की ओर से उनके परिवार को ₹1 करोड़ का अतिरिक्त बीमा भुगतान किया जाएगा. शहीद को पूरे पुलिस सम्मान के साथ विदाई दी जाएगी. हमारी प्रार्थनाएं उनके परिवार और रिश्तेदारों के साथ हैं.
भाजपा और अकाली दल ने उठाए सवाल
दूसरी ओर इस घटना पर भाजपा और अकाली दल ने पंजाब की कानून व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं. भाजपा के वरिष्ठ नेता तरुण चुघ ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि पंजाब के 22 पुलिस थानों पर ग्रेनेड हमले हो चुके हैं. भाजपा कार्यालय पर ग्रेनेड हमला हुआ और पंजाब पुलिस मुख्यालय पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया. इसके अलावा पुलिस की वर्दी में तैनात मुलाजिमों को सीधे निशाना बनाकर गोली चलाने की कई घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं.
उन्होंने कहा कि हमलावर गोलीबारी की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, जबकि पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी के नेता इन घटनाओं को लेकर केवल मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं.
तरुण चुघ बोले- पंजाब में डर का माहौल
तरुण चुघ ने कहा कि जिनके कंधों पर पंजाब की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, आज वही लोग आतंकवाद और हिंसा का शिकार हो रहे हैं.
भाजपा नेता ने कहा कि पंजाब में डर का माहौल बना हुआ है और नशा माफिया, रंगदारी तथा गैंगस्टरवाद सीमावर्ती राज्य के लिए बड़ा खतरा बन रहे हैं.
उन्होंने आप सरकार पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की नाकामी के कारण लोगों में डर का माहौल पैदा हो रहा है. पुलिस मुलाजिमों की सुरक्षा को लेकर सवाल पर तरुण चुघ ने कहा कि जब पुलिस थाने और पुलिस मुलाजिम ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम लोगों की सुरक्षा पर सवाल उठना स्वाभाविक है.
अकाली नेता ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल
अकाली दल के नेता ब्रिकम सिंह मजीठिया ने लिखा- अब तक तीन ASI की हत्या हो चुकी है. कल रात अमृतसर में दो हत्याएं हुईं, जिनमें ASI हरजीत सिंह भी शामिल हैं, जिनकी हत्या भगतानवाला अनाज मंडी में ड्यूटी के दौरान गोली मारकर कर दी गई. अगर पुलिस ही ड्यूटी पर सुरक्षित नहीं है, तो आम पंजाबियों की सुरक्षा का क्या होगा?
👉 Guru Nagri Sri Amritsar bleeds under Guru Dokhi @BhagwantMann and the incompetent DGP @DGPPunjabPolice !— Bikram Singh Majithia (@bsmajithia) September 18, 2026
👉 Three ASIs have been murdered so far. Two killings were reported in Amritsar last night, including ASI Harjit Singh, shot dead while on duty at Bhagtanwala Grain… pic.twitter.com/IXWFoQrv6W
अमृतसर में पुलिसकर्मियों पर हमले के हालिया मामले
- 30 अगस्त: अमृतसर में ड्यूटी के दौरान 30 अगस्त को एक दोपहिया वाहन की टक्कर से ASI पवन कुमार शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए; 12 दिन बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.
- 11 सितंबर: अमृतसर कमिश्नरेट के ASI जसवंत सिंह पर अजनाला इलाके के भल्ला पिंड के पास ड्यूटी से लौटते समय मोटरसाइकिल सवार दो युवकों ने हमला किया. हमलावरों ने गोली चलाई और एक गोली उनके सिर को छूकर निकल गई, जिससे उन्हें मामूली चोट आई.
- 17 सितंबर: ASI हरजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई. हरजीत की हत्या किसने और क्यों की, पुलिस जांच कर रही है.
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