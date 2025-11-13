'इस्लाम के बारे में पूछें... अमरावती में लगे होर्डिंग पर खड़ा हुआ विवाद, जानें पूरा मामला

महारष्ट्र के अमरावती में I Love Mohammad के विवाद के बाद, अब IIC, इस्लामिक इन्फॉर्मेशन सेंटर के होर्डिंग लगाए जाने से एक नया विवाद खड़ा हो गया है. होर्डिंग पर “इस्लाम के बारे में पूछें?” जैसा संदेश लिखा हुआ है. अमरावती के पंचवटी चौक पर इस्लामिक इन्फॉर्मेशन सेंटर के ये होर्डिंग लगाए जाने के पर भाजपा ने विरोध जताया है. सांसद अनिल बोंडे ने होर्डिंग पर आपत्ति दर्ज करवाई है.

सांसद अनिल बोंडे ने होर्डिंग पर दिए गए टोल-फ्री नंबर पर फोन किया. उन्हें जानकारी दी गई है कि यह संस्था हैदराबाद से संचालित की जा रही है. भाजपा सांसद अनिल बोंडे ने इस तरह के होर्डिंग पर आपत्ति जताते हुए इसे एक और नए विवाद को जन्म देने वाला कदम बताया है.