VIDEO: महाराष्ट्र में लड़के का हाई वोल्टेज ड्रामा, गर्लफ्रेंड ने नहीं की बात तो 6वीं मंजिल से कूदने लगा

महाराष्ट्र के अमरावती में लव-अफेयर का एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. प्रेम प्रसंग विवाद के बीच लड़की जब पुलिस स्टेशन में शिकायत करने पहुंची तो उसका प्रेमी आत्महत्या के लिए पुंडलिक बाबा नगर स्थित एक इमारत की छठी मंजिल पर चढ़ गया. वह वीडियो कॉल कर कूदने की धमकी देने लगा. 24 साल का लड़का काफी देर तक छठी मंजिल पर चढ़ा रहा और कूदकर आत्महत्या करने की धमकी देता रहा.

जानकारी के मुताबिक लड़के और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच किसी बाद को लेकर विवाद हो गया था. जिसकी वजह से वह उसे नज़रअंदाज़ कर रही थी. इतना ही नहीं लड़की उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पुलिस स्टेशन भी पहुंच गई. ये बात लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई. वह इमारत की छठी मंजिल पर आत्महत्या करने चला गया.

असली ड्रामा तो तब हुआ जब उसने खुद वीडियो कॉल कर गर्लफ्रेंड को छठी मंजिल से कूदने की धमकी दी. पुलिस ने उसे समझाने की काफी कोशिश की लेकिन वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था. करीब दो घंटे तक समझाने के बाद गाडगे नगर पुलिस ने छलांग लगाने को तैयार युवक को आखिरकार पकड़ लिया. उसे समझा-बुझाकर नीचे उतारा गया. इस घटना का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.