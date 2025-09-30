विज्ञापन
विशेष लिंक

VIDEO: महाराष्ट्र में लड़के का हाई वोल्टेज ड्रामा, गर्लफ्रेंड ने नहीं की बात तो 6वीं मंजिल से कूदने लगा

असली ड्रामा तो तब हुआ जब लड़के ने खुद वीडियो कॉल कर गर्लफ्रेंड को छठी मंजिल से कूदने की धमकी दी. पुलिस ने उसे समझाने की काफी कोशिश की लेकिन वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था.

Read Time: 2 mins
Share
VIDEO: महाराष्ट्र में लड़के का हाई वोल्टेज ड्रामा, गर्लफ्रेंड ने नहीं की बात तो 6वीं मंजिल से कूदने लगा
महाराष्ट्र के अमरावती में लड़के का हाई वोल्टेड ड्रामा
  • महाराष्ट्र के अमरावती में प्रेम विवाद के चलते युवक ने आत्महत्या की धमकी देते हुए छठी मंजिल पर चढ़ गया था.
  • युवक ने वीडियो कॉल के जरिए अपनी प्रेमिका को कूदने की धमकी दी और दो घंटे तक छठी मंजिल पर रहा.
  • प्रेमिका ने विवाद के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिससे नाराज होकर लड़के ने ये कदम उठा लिया.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
अमरावती:

महाराष्ट्र के अमरावती में लव-अफेयर का एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. प्रेम प्रसंग विवाद के बीच लड़की जब पुलिस स्टेशन में शिकायत करने पहुंची तो उसका प्रेमी आत्महत्या के लिए पुंडलिक बाबा नगर स्थित एक इमारत की छठी मंजिल पर चढ़ गया. वह वीडियो कॉल कर कूदने की धमकी देने लगा. 24 साल का लड़का काफी देर तक छठी मंजिल पर चढ़ा रहा और कूदकर आत्महत्या करने की धमकी देता रहा.

Latest and Breaking News on NDTV

जानकारी के मुताबिक लड़के और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच किसी बाद को लेकर विवाद हो गया था. जिसकी वजह से वह उसे नज़रअंदाज़ कर रही थी. इतना ही नहीं लड़की उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पुलिस स्टेशन भी पहुंच गई. ये बात लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई. वह इमारत की छठी मंजिल पर आत्महत्या करने चला गया.

Latest and Breaking News on NDTV

असली ड्रामा तो तब हुआ जब उसने खुद वीडियो कॉल कर गर्लफ्रेंड को छठी मंजिल से कूदने की धमकी दी. पुलिस ने उसे समझाने की काफी कोशिश की लेकिन वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था. करीब दो घंटे तक समझाने के बाद गाडगे नगर पुलिस ने छलांग लगाने को तैयार युवक को आखिरकार पकड़ लिया. उसे समझा-बुझाकर नीचे उतारा गया. इस घटना का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Maharashtra News, Amravati News, High Voltage Darama, Love Affair
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com