जम्मू-कश्मीर विधानसभा में भारी हंगामे के बीच अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ प्रस्ताव हुआ पास

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में भारी हंगामे के बीच अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ प्रस्ताव पास (Jammu Kashmir Assembly Article 370) हो गया है. विधानसभा का सत्र मंगलवार को शुरू हुआ था. आज सत्र का दूसरा दिन है और आज ही अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ प्रस्ताव पास हो गया.अनुच्छेद 370 की बहाली के प्रस्ताव पर जम्मू-कश्मीर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ. डिप्टी सीएम सुरिंदर कुमार चौधरी ने इसके समाधान की मांग की थी, एलओपी सुनील शर्मा ने इस पर आपत्ति जताई.

सदन में भारी हंगामे के बीच जम्मू-कश्मीर विधानसभा में प्रस्ताव पारित हो गया. इस दौरान बीजेपी ने सदन में जोरदार हंगामा किया. जिसके बाद सदन 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया. लेकिन बीजेपी सदस्यों का वेल में धरना जारी रहा. 5 अगस्त 2019 को संविधान में संशोधन कर जम्मू-कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटा दिया गया था.

