गुजरात की राजधानी गांधीनगर में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात बायोटेक्नॉलजी रिसर्च सेंटर की अत्याधुनिक BSL-4 बायो-कंटेनमेंट फैसिलिटी का शिलान्यास किया. यह लैब देश में जैविक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत मानी जा रही है.

इस दौरान अमित शाह ने कहा कि इस फैसिलिटी के निर्माण से भारत खतरनाक वायरस की जांच के लिए विदेशी लैब्स पर निर्भर नहीं रहेगा. यह लैब वैज्ञानिकों को संक्रामक और घातक वायरस पर सुरक्षित वातावरण में शोध करने का प्लेटफॉर्म देगी. साथ ही पशुओं से मानव तक फैलने वाले रोगों के अध्ययन की विश्वस्तरीय व्यवस्था भी यहां होगी.

ये भी पढ़ें: आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य कैसे होगा पूरा? अमित शाह ने जोधपुर में माहेश्वरी समाज को बताया

362 करोड़ रुपये की आएगी लागत

उन्होंने बताया कि यह देश की दूसरी BSL-4 लैब होगी और किसी राज्य सरकार द्वारा बनाई जा रही पहली लैब है. 362 करोड़ रुपये की लागत से 11 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में बनने वाली यह फैसिलिटी भारत की जैविक सुरक्षा का मजबूत कवच बनेगी.

शाह ने कहा कि बायोटेक्नॉलजी क्षेत्र में भारत ने पिछले दशक में अभूतपूर्व प्रगति की है, बायो इकोनॉमी 10 साल में 10 अरब डॉलर से बढ़कर 166 अरब डॉलर तक पहुंच गई है.

ये भी पढ़ें: अमित शाह ने 8000 से अधिक सिपाहियों को बांटे नियुक्ति पत्र, राजस्थान पेपर लीक पर कही ये बड़ी बात

एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक ‘साइलेंट डिजास्टर': शाह

अमित शाह ने यह भी कहा कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक ‘साइलेंट डिजास्टर' है और इससे निपटने के लिए साफ रोडमैप और जागरूकता जरूरी है. उन्होंने विज्ञान और विरासत के संतुलन पर जोर देते हुए कहा कि मोदी सरकार ने साबित किया है कि दोनों एक साथ आगे बढ़ सकते हैं.