उन्हें लूटने का मौका नहीं... बिहार में NDA की बंपर जीत पर अमित शाह की पहली प्रतिक्रिया

- बिहार में एनडीए ऐतिहासिक जनादेश की ओर है. अमित शाह ने बिहारवासियों का धन्यवाद दिया है.
- अमित शाह ने इसे विकास, सुरक्षा, सुशासन, गरीब कल्याण पर जनता की मुहर बताई है.
- अमित शाह ने बिहारवासियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि घुसपैठियों को बचाने वालों को जनता ने करारा जवाब दिया है.
बिहार में एनडीए को उम्मीद से बहुत ज्यादा अच्छे नतीजे मिलते नजर आ रहे हैं. रुझानों में एनडीए 200 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. वहीं महागठबंधन मजह 33 सीटों पर सिमटती दिख रही है. कई बड़े नेताओं के सामने तो सीट बचाने की चुनौती है. बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती नजर आ रही है. इस प्रचंड जीत के करीब होने से एनडीए में खुशी की लहर है. इस जीत से गृह मंत्री अमित शाह भी गदगद हैं. उन्होंने इसके लिए जनता को धन्यवाद दिया है.
घुसपैठियों को बचाने वालों को करारा जवाब मिला
अमित शाह ने कहा है कि बिहारवासियों का एक-एक वोट भारत की सुरक्षा और संसाधनों से खेलने वाले घुसपैठियों और उनके हितैषियों के खिलाफ मोदी सरकार की नीति में विश्वास का प्रतीक है. वोटबैंक के लिए घुसपैठियों को बचाने वालों को जनता ने करारा जवाब दिया है.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, "... मैं बिहार की जनता और विशेषकर हमारी माताओं-बहनों को विश्वास दिलाता हूं कि जिस आशा और विश्वास के साथ आपने NDA को यह जनादेश दिया है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में NDA सरकार इसे और भी अधिक समर्पण के साथ पूरा करेगी..."
"बिहार की… pic.twitter.com/L0ryJEg56v
अमित शाह ने आगे कहा कि बिहार की जनता ने पूरे देश का मूड बता दिया है कि मतदाता सूची शुद्धिकरण अनिवार्य है और इसके खिलाफ राजनीति की कोई जगह नहीं है. इसीलिए राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आज बिहार में आखिरी पायदान पर आ गई है.
यह जनादेश ‘विकसित बिहार' के संकल्प के लिए
गृह मंत्री अमित शाह ने 'एक्स' पोस्ट में कहा कि ज्ञान, परिश्रम और लोकतंत्र की रक्षक 'बिहार भूमि' की जनता को कोटि-कोटि नमन. बिहारवासियों की ओर से एनडीए को यह प्रचंड जनादेश, बिहार में विकास, महिलाओं की सुरक्षा, सुशासन और गरीब कल्याण की एनडीए की संकल्प सेवा पर जनता की मुहर है. पिछले 11 सालों में मोदी जी ने बिहार के लिए दिल खोलकर कार्य किए और नीतीश जी ने बिहार को जंगलराज के अंधेरे से बाहर निकालने का काम किया. यह जनादेश ‘विकसित बिहार' के संकल्प के लिए है.
उन्हें अब लूटने का मौका नहीं मिलेगा
इसे 'विकसित बिहार' में विश्वास रखने वाले हर बिहारवासी की जीत बताते हुए अमित शाह ने कहा कि जंगलराज और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले किसी भी भेष में आएं, उन्हें लूटने का मौका नहीं मिलेगा. जनता अब सिर्फ और सिर्फ 'प्रदर्शन की राजनीति' के आधार पर जनादेश देती है.
महिलाओं को शाह ने दिया भरोसा
अमित शाह ने पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ-साथ एनडीए के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई देते हुए कहा कि अपने अथक परिश्रम से इस परिणाम को चरितार्थ करने वाले बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक के बिहार बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन करता हूं.मैं बिहार की जनता और विशेषकर हमारी माताओं-बहनों को आश्वस्त करता हूं कि जिस आशा और विश्वास के साथ आपने एनडीए को यह जनादेश दिया है, मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार उससे अधिक समर्पण से उसे पूरा करेगी.
