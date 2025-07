बम-बम भोले, हर-हर महादेव...जयकारों के बीच श्रद्धालुओं का पहला जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना

बम-बम भोले जयकारे के साथ 2 जुलाई से जम्मू से बाबा अमरनाथ यात्रा (Amarnath Yatra) की शुरुआत हो गई. पहले जत्थे को उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखा कर रवाना किया. इस दौरान हर श्रद्धालु बम-बम भोले और हर-हर महादेव के नारे लगाता रहा. पहले जत्थे में चार हजार के करीब यात्री पहलगाम और बालटाल के लिये रवाना हुए हैं. अमरनाथ पवित्र गुफा के दर्शन के लिये देशभर से श्रद्धालु जम्मू पहुंचे हुए है. यहां से श्रद्धालुओं को कड़ी सुरक्षा में बेस कैंप ले जाया गया हैं. हालांकि जम्मू और श्रीनगर से आने वाले यात्री अधिकारिक तौर पर 3 जुलाई यानि कल ही दर्शन कर पाएंगे.

Flagged off first batch of pilgrims of Shri Amarnath Ji Yatra-2025 from Bhagwati Nagar Base Camp. Wishing all spiritual seekers a safe & comfortable journey to the holy abode of Lord Shiva and deeply soul-stirring experience. Prayed to Baba Amarnath for peace & blessings to all. pic.twitter.com/2JIoxvAD4G