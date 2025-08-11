जम्मू से श्रीनगर के बीच कब से चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस? ट्रेन में बढ़ाए जाएंगे कोच!

विज्ञापन
  • सितंबर में जम्मू रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास पूरा होगा, जिसके बाद वंदे भारत ट्रेन जम्मू से सीधे श्रीनगर चलेगी.
  • वर्तमान में कटड़ा से श्रीनगर तक चार वंदे भारत ट्रेन संचालित हो रही हैं, जिनका रिस्पांस सकारात्मक रहा है.
  • ट्रेन माइनस पंद्रह डिग्री तापमान तक संचालित हो सकती है, और इसमें आधुनिक सुविधाएं व सुरक्षा व्यवस्था मौजूद हैं.
नई दिल्ली:

जम्मू से श्रीनगर तक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन (Vande Bharat Express) से सफर का सपना जल्द पूरा होने वाला है. अगर सब कुछ तय समय के मुताबिक हुआ तो, अगले महीने में सैलानी जम्मू से सीधा श्रीनगर तक की यात्रा वंदे भारत से यात्रा कर सकेंगे. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सितंबर में जम्मू रेलवे स्टेशन (Jammu Railway Station) के पुनर्विकास का कार्य पूरा हो जाएगा, जिसके बाद वंदे भारत ट्रेन से सीधा श्रीनगर तक की यात्रा का रास्ता साफ हो जाएगा.

जम्मू रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण कार्य जारी 

रेल मंत्रालय से जुड़े आधिकारिक सूत्र ने कहा, "जम्मू रेलवे स्टेशन पर अभी अमृत भारत योजना के तहत नवीनीकरण का काम तेजी से चल रहा है. उम्मीद है कि स्टेशन के पुनर्विकास का काम सितंबर में पूरा हो जाएगा. उसके बाद जम्मू से श्रीनगर की बीच सीधी वंदे भारत ट्रेन चलेगी. अभी यह ट्रेन कटड़ा से संचालित की जा रही है लेकिन जम्मू स्टेशन का काम पूरा हो जाने के बाद इसे वहीं से चलाया जाएगा. इसके शुरू हो जाने के बाद से सैलानियों को काफी बड़ा लाभ मिलेगा."

उन्होंने कहा, " अभी कटड़ा-श्रीनगर के बीच दो अप और दो डाउन मिलाकर चार बंदे भारत ट्रेन चल रही है, जिसका पिछले ढाई महीने में बहुत सकारात्मक परिणाम देखने को मिला है. यह ट्रेन जैसे ही जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से श्रीनगर के बीच शुरू होगी उसके बाद पर्यटकों की संख्या में और इजाफा होने की उम्मीद है. "

कटड़ा से श्रीनगर के बीच चल रही वंदे भारत ट्रेन 

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 6 जून को दुनिया के सबसे ऊंचे रेल आर्च ब्रिज चिनाब और भारत के पहले केबल स्टेयर्ड रेल ब्रिज अंजी के उद्घाटन के साथ ही घाटी को चार नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी थी, जो कटड़ा से श्रीनगर के बीच संचालित हो रही है. इस ट्रेन के शुरू होने के बाद से न सिर्फ कश्मीर घाटी में पर्यटन को बढ़ावा मिला बल्कि व्यापारिक और सामरिक दृष्टि से भी काफी लाभ हुआ है. ऐसे में जम्मू से सीधा श्रीनगर तक वंदे भारत ट्रेन के चलने से यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा.

वंदे भारत एक्सप्रेस में बढ़ाये जाएंगे कोच?

रेल मंत्रालय से जुड़े सूत्र ने कहा, "कटड़ा से श्रीनगर की बीच संचालित की जा रही वंदे भारत ट्रेन का अब तक का रिस्पांस काफी शानदार रहा है. श्रीनगर घूमने के अलावा सैलानी बड़ी संख्या में अंजी और चेनाब पुल को देखने के लिए उत्साहित दिख रहे हैं. ऐसे में यात्रियों के उत्साह को देखते हुए भविष्य में कोच की संख्या बढ़ाई जा सकती है. हालांकि, अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है. लेकिन ट्रेन के कोच 8 से 16 तक बढ़ाने का प्लान चल रहा है." उन्होंने आगे कहा, " संभावना है कि जम्मू से श्रीनगर के बीच संचालित होने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 16 कोच की चलाई जा सकती है. हालांकि अभी इस पर आधिकारिक फैसला होना बाकी है. "

घाटी में चल रही वंदे भारत ट्रेन क्यों है खास?

  • कटड़ा से श्रीनगर के बीच चल रही वंदे भारत एक्सप्रेस को विशेष रूप से कश्मीर की कठिन जलवायु के लिए डिजाइन किया गया है. 
  • एंटी-फ्रीजिंग तकनीक: यह ट्रेन माइनस 15 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में संचालित हो सकती है.
  • आधुनिक सुविधाएं: स्वचालित स्लाइडिंग दरवाजे, जीपीएस-आधारित यात्री सूचना प्रणाली, सीसीटीवी कैमरे, वैक्यूम-आधारित बायो टॉयलेट, और आरामदायक सीटें.
  • हाई-स्पीड: यह ट्रेन 180 किमी/घंटा तक की रफ्तार से दौड़ सकती है, जो इसे भारत की सबसे तेज ट्रेनों में से एक बनाती है.

ट्रेन में यात्रियों को उनकी आरक्षित श्रेणी के अनुसार, नाश्ता और खाना सर्व किया जाता है. वहीं, सुरक्षा को लेकर भी ट्रेन में विशेष इंतजाम किए गए हैं. सीसीटीवी निगरानी और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली के अलावा ट्रेन में हाई लेवल की सिक्योरिटी व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के कमांडो (CORAS) को तैनात किया गया है. ट्रेन और यात्रियों की सुरक्षा के लिए हर वंदे भारत ट्रेन में 15 से 20 कमांडो और एक पर्यवेक्षक मौजूद रहते हैं. 

वरदान साबित होगी ट्रेन 

जम्मू से वंदे भारत ट्रेन के संचालित होने से कश्मीर की वादियों की सैर के लिए श्रीनगर जाने वाले पर्यटकों के लिए वरदान साबित होगी. अभी सड़क मार्ग से जम्मू -श्रीनगर की यात्रा में 9-10 घंटे लगते हैं, जो अब केवल 4:30-5:00 घंटे में पूरी होगी. कश्मीर घाटी में रेल कनेक्टिविटी बढ़ने से स्थानीय व्यापार और पर्यटन उद्योग को नई गति मिलेगी. साथ ही यह ट्रेन कश्मीर को देश के अन्य हिस्सों से और करीब लाएगी, जिससे सामाजिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलेगा.

