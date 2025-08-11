शिमला के बोर्डिंग स्कूल के लापता क्लास-6 के तीनों छात्र सकुशल बरामद, किडनैपर गिरफ्तार

Shimla Students Missing Case: शिमला के एक बोर्डिंग स्कूल के लापता हुए 3 छात्रों को सकुशल बरामद कर लिया गया है. इन तीनों छात्रों को हिमाचल प्रदेश के कोटखाई इलाके के चैथला गांव स्थित एक मकान से बरामद किया गया. मालूम हो कि क्लास -6 के तीन छात्र शनिवार को लापता हो गए थे. यह जानकारी पुलिस ने दी. पुलिस ने 45 वर्षीय सुमित सूद को इन छात्रों का कथित तौर पर अपहरण करने और उनके माता-पिता को धमकी भरे फोन करने के आरोप में गिरफ्तार किया है.

लापता हुए बच्चों में पंजाब के नेता का बेटा भी था शामिल

एक सूत्र ने बताया कि लापता छात्रों में से एक पंजाब के मोहाली निवासी एक नेता का बेटा है, दूसरा हरियाणा के करनाल निवासी एक निर्दलीय पार्षद का रिश्तेदार है, जबकि तीसरा छात्र हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का रहने वाला है. शिमला पुलिस ने बताया कि बिशप कॉटन स्कूल (BCS) शिमला के तीन 11 वर्षीय छात्रों—अंगद (कुल्लू), हितेंद्र (मोहाली), और विदांश (करनाल)—को सुरक्षित बरामद कर लिया है. ये छात्र 9 अगस्त को स्कूल से लापता हो गए थे.

दिल्ली नंबर की कार में रेड टी शर्ट वाला ये व्यक्ति अपने ले गया था. जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

शिमला शहर से 58 किमी दूर कोटखाई में मिले बच्चे

पुलिस के अनुसार, तीनों शिमला शहर से 58 किलोमीटर दूर कोटखाई में एक इमारत की चौथी मंजिल पर एक कमरे में बंद पाये गए. पुलिस के अनुसार, कमरे से नकाब, रस्सियां और धारदार हथियार भी मिले. पुलिस ने बताया कि अपहरणकर्ता ने लड़कों के अभिभावकों को एक अंतरराष्ट्रीय नंबर से धमकी भरे कॉल किए थे.

शनिवार दोपहर से गायब थे तीनों बच्चे

पुलिस के अनुसार ये लड़के शनिवार दोपहर 12.09 बजे स्कूल से निकले थे और जब शाम पांच बजे तक वापस नहीं लौटे तो पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने बताया कि स्कूल के प्राचार्य की शिकायत पर न्यू शिमला पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 137बी (नाबालिगों का अपहरण) के तहत एक मामला दर्ज किया गया है.

शिमला का वो बोर्डिंग स्कूल, जहां पढ़ाई कर रहे थे तीनों बच्चे.

तलाश में जुटे थे 150 पुलिस कर्मी, ड्रोन और साइबर टीम भी लगी

पुलिस के अनुसार, स्कूल से निकलने के बाद लड़के एक कार में सवार होकर ऊपरी शिमला क्षेत्र की ओर गए थे. न्यू शिमला पुलिस थाने के प्रभारी मनोज ठाकुर ने बताया कि छात्रों की तलाश के लिए लगभग 150 पुलिस कर्मियों, ड्रोन और साइबर टीम को लगाया गया था.

लापता छात्रों के परिजनों ने सीएम से की हस्तक्षेप की मांग

छात्रों के लापता होने के बाद उनके परिवार के सदस्यों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात करके मामले में हस्तक्षेप की मांग की थी. शिमला के उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि बरामदगी के बाद लड़कों की मेडिकल जांच की गई.



उन्होंने कहा, ‘‘इस घटना के मद्देनजर स्कूल की गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी और सुरक्षा निगरानी बढ़ायी जाएगी. अभिभावकों और स्कूल, दोनों को और अधिक सतर्क रहने की जरूरत है.'' उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जल्द ही सभी स्कूल को सुरक्षा संबंधी परामर्श जारी किया जाएगा.