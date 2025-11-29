विज्ञापन
विशेष लिंक

30 नवंबर को होगी सर्वदलीय बैठक... संसद के शीतकालीन सत्र से पहले बोले किरेन रिजिजू

सरकार शीतकालीन सत्र की शुरुआत 'वंदे मातरम' पर पूरे दिन की चर्चा से करना चाहती है, क्योंकि देश इस राष्ट्रीय गीत के 150 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है.

Read Time: 3 mins
Share
30 नवंबर को होगी सर्वदलीय बैठक... संसद के शीतकालीन सत्र से पहले बोले किरेन रिजिजू
नई दिल्ली:

एक दिसंबर यानी सोमवार से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है. इससे पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को कहा कि रविवार को सर्वदलीय बैठक होगी, जिसमें सरकार सभी राजनीतिक पार्टियों की बात सुनेगी. किरेन रिजिजू ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा कि रविवार को सर्वदलीय बैठक होगी और हम वहां सबकी बात सुनेंगे. जहां तक ​​संसदीय शिष्टाचार का जिक्र करने वाले बुलेटिन की बात है तो हर सदस्य को इसके बारे में पता है. किरेन रिजिजू सर्वदलीय बैठक के दौरान दोनों सदनों के सदस्यों से मिलेंगे.

बैठक में सरकार लोकसभा और राज्यसभा के कामकाज को ठीक से चलाने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों से सहयोग मांगेगी. शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा. संसद के शीतकालीन सत्र में कई जरूरी कानूनों पर चर्चा और उन्हें पास कराने की योजना है. सरकार शीतकालीन सत्र की शुरुआत 'वंदे मातरम' पर पूरे दिन की चर्चा से करना चाहती है, क्योंकि देश इस राष्ट्रीय गीत के 150 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है.

बता दें कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 नवंबर को कहा था, “1937 में ‘वंदे मातरम' के जरूरी हिस्से, जो इसकी आत्मा का सार हैं, हटा दिए गए थे. गीत के कुछ हिस्से हटा दिए गए थे, जिससे देश के बंटवारे के बीज बोए गए. आज की पीढ़ी को यह समझने की जरूरत है कि देश बनाने के इस महान मंत्र के साथ इतना अन्याय क्यों किया गया, क्योंकि वही बांटने वाली सोच आज भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. 

सरकार इस सत्र के दौरान 10 जरूरी बिल भी पेश करने का प्लान बना रही है, जिनमें परमाणु ऊर्जा, उच्च शिक्षा, कॉर्पोरेट लॉ और सिक्योरिटीज मार्केट से जुड़े बिल शामिल हैं. वहीं, विपक्ष चुनाव आयोग की ओर से किए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का कड़ा विरोध करने की तैयारी कर रहा है.

भारत की जीडीपी के 8.2 प्रतिशत तक बढ़ने पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, “भारत ने जीडीपी में एक शानदार रिकॉर्ड बनाया है. यह देश के लिए एक शानदार जीडीपी उपलब्धि है, जो भारत के लिए अच्छा है और दुनिया भर में एक बहुत ही सकारात्मक संकेत भी भेजता है. यह बहुत मजबूत आर्थिक प्रदर्शन को दिखाता है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Winter Session, Parliament Winter Session, Kiren Rijiju
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com