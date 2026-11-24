सपा और कांग्रेस की सीट शेयरिंग को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ किया है कि दोनों दलों के बीच सीटों को लेकर बातचीत जारी है और इसका मकसद सिर्फ एक है, जीत सुनिश्चित करना. उन्होंने कहा कि गठबंधन का मतलब ही यही है कि सहयोगी दल आपसी तालमेल और समझदारी से ऐसी रणनीति बनाएं जिससे विपक्षी दल को हराया जा सके. अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को बातचीत की जिम्मेदारी दी गई है और वे कांग्रेस के नेताओं के साथ लगातार संवाद में हैं. उन्होंने कहा कि अभी यह बताना जल्दबाजी होगी कि किस सीट पर क्या सहमति बन रही है और कौन-सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है.

'अभी कुछ कहना मुश्किल है...'

अखिलेश यादव ने कहा, "हमारी पार्टी के जो सीनियर नेता हैं और जिन्हें बातचीत की जिम्मेदारी दी गई है, वे चर्चा कर रहे हैं. अभी बातचीत चल रही है. किस सीट पर सहमति बन रही है और कौन-सा दल कितनी सीटें जीत सकता है, इस पर विचार हो रहा है. अभी कुछ कहना मुश्किल है."

उन्होंने आगे कहा कि राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन का मकसद सिर्फ सीटों का बंटवारा नहीं होता, बल्कि जीत की मजबूत जमीन तैयार करना होता है. उनके मुताबिक, "अलायंस इसलिए होता है कि हम जीतें. हम सब मिलकर ऐसा एडजस्टमेंट करें, एक-दूसरे को इस तरह मदद करें कि सामने वाले को हरा सकें. बीजेपी जैसी मशीन को हरा सकें. यही राजनीतिक दलों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है."

सीट बंटवारे के लिए सपा ने बनाई कमेटी

सपा ने कांग्रेस के साथ सीटों पर बातचीत आगे बढ़ाने के लिए चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया है. इस कमेटी में पार्टी के वरिष्ठ और अहम नेताओं को शामिल किया गया है. समाजवादी पार्टी की ओर से गठित कमेटी में राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव, प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, सांसद राजीव राय, सांसद इकरा हसन चौधरी को जिम्मेदारी दी गई है.

इन नेताओं पर कांग्रेस के साथ बातचीत कर सीटों के तालमेल पर सहमति बनाने की जिम्मेदारी है.वहीं कांग्रेस की पांच सदस्यीय कमेटी में शीर्ष नेतृत्व के साथ उत्तर प्रदेश के प्रमुख नेताओं को शामिल किया गया है. कांग्रेस की कमेटी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा 'मोना' और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष इमरान मसूद शामिल हैं.

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