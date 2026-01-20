5 करोड़ की लैंबोर्गिनी कार, NGO और लखनऊ में हाईटेक जिम, जानें अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव के पास कितनी दौलत

अपर्णा यादव के पति प्रतीक के पास लैंबोर्गिनी जैसी लग्जरी कारें भी हैं. अपर्णा यादव राजनीति में हैं और चुनाव भी लड़ चुकी हैं. लैंबोर्गिनी स्पोर्ट्स कार की कीमत करीब 5 करोड़ रुपये है. लग्जरी कारों के मालिक प्रतीक यादव फिटनेस और वेलनेस सेंटर बिजनेस से भी जुड़े हैं. प्रतीक यादव हाल में सुर्खियों में थे, जब आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर उन्होंने टिप्पणी की थी. उन्होंने ऐसे फैसलों को खतरनाक और दुर्भाग्यपूर्ण बताया था. वो डॉग शेल्टर से जुड़ा एनजीओ भी चलाते हैं. उनके पास लखनऊ में एक प्रीमियम क्लास का जिम भी है.

अपर्णा यादव की संपत्ति कितनी हैं

विधानसभा चुनाव 2017 के हलफनामे के अनुसार महिला आयोग की उपाध्यक्ष और बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पास लगभग 15 करोड़ रुपये की संपत्ति है. इसमें चल और अचल संपत्ति शामिल हैं.अपर्णा यादव ने 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन था. अपर्णा यादव ने 2017 में लखनऊ कैंट सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वो बीजेपी प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी के मुकाबले हार गई थीं.

हलफनामे के अनुसार, अपर्णा यादव और उनके पति प्रतीक यादव की करीब 23 करोड रुपये की संपत्ति है, जो आज के समय के हिसाब से ज्यादा या कम हो सकती है. अपर्णा यादव की 3 करोड़ 27 लाख और प्रतीक यादव की 13.41 करोड़ की संपत्ति है. इसमें बैंकों में जमा रकम, शेयर और अन्य इनवेस्टमेंट शामिल हैं. अपर्णा यादव के पास करीब दो करोड़ रुपये के गहने भी हैं.

प्रतीक यादव की कितनी संपत्ति हैं

पति प्रतीक यादव और पत्नी अपर्णा यादव ने 2015-16 में 1 करोड़ 47 लाखऔर 50 लाख रुपये का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया था. अपर्णा के पास कोई कार नहीं है. प्रतीक यादव के पास 5 करोड़ 23 लाख रुपये कीमत की लैंबोर्गिनी कार है. प्रतीक यादव ने ये कार 2016 में खरीदी थी. तब उन्होंने बैंक से 4.5 करोड़ रुपये कर्ज का भी उल्लेख किया था.

अपर्णा यादव के पास कृषि भूमि

अपर्णा यादव के पास 12.50 लाख रुपये की कृषि भूमि है. प्रतीक यादव के पास 6.15 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति है. अपर्णा यादव पर 8.54 लाख का कर्ज है. ब्योरे के मुताबिक, प्रतीक यादव ने भाई अखिलेश यादव से 81.50 लाख रुपये अखिलेश यादव से कर्ज ले रखा है.

