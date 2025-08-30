विज्ञापन
Exclusive: UP में तो प्रवासी मुख्यमंत्री, घुसपैठिया किसको मानें? SIR पर NDTV से बोले अखिलेश

संभल की रिपोर्ट अखिलेश यादव ने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट है. हम शुरुआती दौर से देखें तो यह केवल लोगों का ध्यान हटाने वाला रिपोर्ट है. हमारे मुख्यमंत्री खुद ही प्रवासी मुख्यमंत्री है.

वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने बिहार पहुंचे अखिलेश यादव की NDTV से खास बातचीत.
  • अखिलेश यादव ने बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने की संभावना जताई.
  • अखिलेश ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि वह निष्पक्ष नहीं रहकर जुगाड़ आयोग बन गया है.
  • उन्होंने भाजपा को इस्तेमाल करने वाली पार्टी बताया जो पहले उपयोग करती है और बाद में बर्बाद कर देती है.
आरा (बिहार):

Akhilesh Yadav in Bihar: वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने शनिवार को बिहार पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने NDTV से खास बातचीत में कहा कि यहां का माहौल बता रहा है कि इस बार बिहार में बदलाव होगा. इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी. तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे. आरा में वोटर अधिकार यात्रा के समापन में शामिल हुए अखिलेश यादव ने NDTV से बातचीत में कहा कि वोटर अधिकार यात्रा ने चुनाव आयोग का ही SIR कर दिया है. ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग जुगाड़ आयोग बन गया है.

भाजपा पहले इस्तेमाल करती है, फिर बर्बाद करती हैः अखिलेश

अखिलेश ने कहा, "बिहार का माहौल इंडिया गठबंधन के साथ नजर आ रहा है. जो उत्साह और बदलाव का माहौल दिखाई दे रहा है, मैं कह सकता हूँ कि इस बार बदलाव हो रहा है. भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है, पहले इस्तेमाल करती है, फिर बर्बाद करती है. इसके एक नहीं कई उदाहरण है. इस बार बिहार में सौहार्द की जीत होगी.
 

  • अखिलेश ने कहा कि इन्हें तो कम से कम यह बताना चाहिए कि इतने सालों में बिहार सरकार ने क्या किया? दिल्ली की सरकार ने क्या किया? जनता उनके हर वादे को याद रख रही हैं.
  • वोट चोरी पर अखिलेश ने कहा कि यूपी में वोट चोरी तो पहले ही चरण में पकड़ा गया. जिस तरह से चुनाव आयोग का काम है लगता है कि यह जुगाड़ आयोग बन गया है.
  • सामाजिक लड़ाई बिहार में काफी लंबी रही है. यहां इसका लंबा इतिहास है. JP से लेकर लेकर और भी कई उदाहरण है. इस वक्त सामाजिक न्याय की राज की स्थापना हो उसी रास्ते पर हम लोगों को चलना है.

संभल की रिपोर्ट BJP की रिपोर्ट, हमारे CM प्रवासीः अखिलेश

संभल की रिपोर्ट अखिलेश यादव ने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट है. हम शुरुआती दौर से देखें तो यह केवल लोगों का ध्यान हटाने वाला रिपोर्ट है. हमारे मुख्यमंत्री खुद ही प्रवासी मुख्यमंत्री है. उन्हें अपना ट्रैक रिकॉर्ड बताना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है? कितना काम किया है? कितने रोज़गार दिया है इतने इन्वेस्टमेंट आए?

दरअसल घुसपैठियों पर पूछे गए सवाल पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, "घुसपैठिया किसको माने? हमारे यहां प्रवासी मुख्यमंत्री हैं..."

'2014 में भारत का क्षेत्रफल कितना था? अब कितना है'

अखिलेश ने टैरिफ, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट सहित, विदेश नीति, रुपए में अवमूल्यन सहित कई अन्य मुद्दों पर भी बात की. उन्होंने चीन से सतर्क रहने की भी अपील की. उन्होंने पूछा कि भारत का क्षेत्रफल 2014 में कितना था और अब कितना है. यह बताना चाहिए.

चीन से चौकन्ना रहने की जरूरतः अखिलेश यादव

चीन से हमारे संबंध कैसे हो? इसके लिए उन्हें हमेशा से चौकन्ना रहना चाहिए. चीन हमारा बाज़ार छीन रहा है. हमारी ज़मीन पर क़ब्ज़ा कर रहा है. आप मेक इन इंडिया की बात करते हैं कि लेकिन अगर आप 10-15 साल का रोडमैप तैयार नहीं करेंगे तो भारत आत्मनिर्भर नहीं बन सकता.

