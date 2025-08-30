बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्‍वी यादव वोटर अधिकार यात्रा के बाद पटना पहुंचे. तेजस्‍वी ने वोटर अधिकार यात्रा को बेहद सफल बताया और कहा कि यह बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा रही. हालांकि इससे पहले आरा में वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर तेजस्वी यादव ने इशारों-इशारों में खुद को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा बता दिया. इस यात्रा के समापन अवसर पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी मौजूद थे. दोनों नेताओं की मौजूदगी में तेजस्‍वी यादव ने कहा कि डुप्लीकेट नहीं ओरिजिनल सीएम चाहिए. हालांकि अब इस मुद्दे पर कांग्रेस चुप है, लेकिन अखिलेश यादव उनका समर्थन करते नजर आ रहे हैं.

पटना में आयोजित प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा कि मैं तेजस्‍वी यादव को बधाई देता हूं. उन्‍होंने कहा कि बिहार में तेजस्‍वी से बेहतर चेहरा कौन होगा. मैं हमेशा तेजस्‍वी का साथ दूंगा. साथ ही कहा कि बिहार के लोग अपना भविष्य बनाने के लिए मतदान करेंगे. उन्‍होंने कहा कि तेजस्‍वी यादव ने बिहार में नौकरी दी है.

बिहार से भाजपा का पलायन होगा: अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार बिहार से भाजपा का पलायन होगा. उन्‍होंने आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव आयोग के पीछे बैठकर चुनाव लड़ना चाहती है. उन्‍होंने चुनाव आयोग, सरकार और अधिकारी की तिगड़ी होने का भी आरोप लगाया.

उन्‍होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी विश्व गुरु बनने जा रही थी , अमेरिका से कितना संबंध था. लेकिन जब से अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, तब से बीजेपी के मुंह पर टैरिफ लग चुका है.

हमें साथ मिलकर के लड़ना है: तेजस्‍वी यादव

तेजस्‍वी यादव ने प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में कहा कि अखिलेश यादव के आने से हमें बहुत मजबूती मिली है. उन्‍होंने कहा कि हमलोग को साथ मिलकर लड़ना है. बिहार की जनता जागरूक है. बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देते हैं. बीजेपी भ्रम फैला रही है.

साथ ही तेजस्‍वी ने इस दौरान भाजपा के खिलाफ जमकर हमला बोला. उन्‍होंने कहा कि अब लोकतंत्र की जननी बिहार है और यहां से इसको खत्‍म करना है.

उन्‍होंने कहा कि आज देश का बच्चा-बच्चा भी बोल रहा है, वोट चोर गड्डी छोड़. भाजपा डर से बौखलाहट में है. उन्‍होंने कहा कि तेजस्‍वी के डर से हमारे विजन को भाजपा लागू कर रही है. यह सरकार नकलची सरकार है. यह लोग डुप्‍लीकेट लोग हैं. उन्‍होंने कहा कि हमें डुप्‍लीकेट सीएम नहीं ओरिजनल सीएम चाहिए.