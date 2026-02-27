यूपी में योगी बुलडोजर से घर गिरवा रहे और कांग्रेस... अकबरुद्दीन ओवैसी ने फिर उगली आग

हैदराबाद में एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर हमला बोला. उन्‍होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है. तेलंगाना के मुख्‍यमंत्री रेवंत रेड्डी पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने यूपी के सीएम योगी आदित्‍यनाथ के नक्‍शेकदम पर चलने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि यूपी में योगी बुलडोजर से घर गिराते हैं. यहां कांग्रेस की रेड्डी सरकार भी घरों और मस्जिदों पर कार्रवाई कर रही है.

कांग्रेस भी वहीं कर रही, जो बीजेपी यूपी में...

अकबरुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी और कांग्रेस हर बार मुस्लिम मुद्दों पर एकजुट नजर आते हैं. इनको दुश्मनी सिर्फ मुसलमानों से है. ओवैसी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है. अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा, 'आज कांग्रेस की सरकार है, तो वो क्‍या कर रही है. उधर उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ बुलडोजर से घरों को गिराते हैं. यहां भी रेड्डी घरों और मस्जिदों को गिरा रहे हैं. अरे कोई फर्क नहीं है, योगी और इस रेड्डी में. कोई फर्क नहीं है बीजेपी और कांग्रेस में, क्‍योंकि जब हमारा मामला आ जाता है, तो सब एक हो जाते हैं. इनको दुश्‍मनी है, तो हम मुसलमानों से.'

बीजेपी-कांग्रेस, कोई हमारा नहीं

जूनियर ओवैसी ने कहा, 'कोई हमारा अपना नहीं है, ये मान लीजिए. इतना समझिए कि आपकी ताकत हमसे है और हमारी ताकत आपसे है. हमें मिलकर ही इन दुश्‍मनों का सामना करना है. ऐसा नहीं हुआ, तो ये ऐसे ही हम पर जुल्‍म करते रहेंगे. इनकी दुश्मनी अतिक्रमण या अराजकता से नहीं है, मुस्लिमों से है.

#WATCH | Hyderabad | AIMIM Floor Leader Akbaruddin Owaisi says, "Yogi demolishes houses with bulldozers there, here Reddy is also demolishing houses and mosques... There is no difference between Yogi and this Reddy. There is no difference between the BJP and the Congress. When it… pic.twitter.com/PaOestoiUY — ANI (@ANI) February 27, 2026

अगर आज हम न बोलें, तो इनको लगेगा कि कुछ भी करो, कोई बोलने वाला नहीं है. लेकिन जब तक अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदा है, वो न किसी योगी, राहुल, रेड्डी और राव से नहीं डरेगा.'

