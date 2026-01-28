विज्ञापन
विशेष लिंक

अजित पवार प्लेन हादसा: क्रैश होते ही क्यों ढूंढा जाता है Black Box, उसमें होती है कौन सी जानकारी

अजित पवार के प्लेन क्रैश की जांच में ब्लैक बॉक्स अहम साबित होगा. एविएशन एक्सपर्ट यू.के. देवनाथ के अनुसार, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर से स्पीड, ऊंचाई, लोकेशन और पायलटों की आखिरी बातचीत जैसे सुराग मिलते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
अजित पवार प्लेन हादसा: क्रैश होते ही क्यों ढूंढा जाता है Black Box, उसमें होती है कौन सी जानकारी
ब्लैक बॉक्स की जांच से पता चलेगी हादसे की वजह
  • महाराष्ट्र के बारामती में डिप्टी सीएम अजित पवार का प्लेन क्रैश में निधन हो गया जिससे पूरे राज्य में शोक की लहर
  • हादसे की जांच के लिए ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर की जानकारी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है
  • ब्लैक बॉक्स में विमान की गति, ऊंचाई, तकनीकी पैरामीटर और दुर्घटना से पहले की लोकेशन दर्ज होती है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

महाराष्ट्र के बारामती में डिप्टी सीएम अजित पवार का दुखद प्लेन क्रैश में निधन हो गया. अजित पवार के निधन की खबर से हर कोई दुखी नजर आ रहा है. इस बीच सबसे अहम सवाल ये है कि जो विमान क्रैश हुआ, उसके पीछे की वजह क्या है?अजित पवार के साथ हुए विमान हादसे की जांच अब औपचारिक रूप से शुरू हो गई है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला उपकरण है, ब्लैक बॉक्स.

क्या होता है ब्लैक बॉक्स, क्यों है जरूरी

एविएशन एक्सपर्ट रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यू.के. देवनाथ के अनुसार, किसी भी एयर क्रैश के बाद सबसे पहले विमान के इंवेस्टिगेशन बोर्ड को यह पता लगाना होता है कि आखिर दुर्घटना किस वजह से हुई. इसके लिए ब्लैक बॉक्स यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (FDR) और कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (CVR) की जानकारी बेहद अहम होती है. देवनाथ बताते हैं कि आधुनिक ब्लैक बॉक्स पूरी तरह डिजिटल होते हैं और इनमें यह दर्ज होता है कि-

  • विमान किस स्पीड पर था
  • कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा था
  • उसके अन्य तकनीकी पैरामीटर्स क्या थे
  • हादसे से ठीक पहले विमान किस लोकेशन पर था

ये भी पढ़ें :प्लेन क्रैश में अजित पवार के निधन के बाद बारामती में जुटने लगे नेता, जानें कौन-कौन पहुंच रहा है? 

ब्लैक बॉक्स में छिपी होती है हादसे की वजह

रेस्क्यू टीम का पहला काम होता है कि घटनास्थल पर पहुंचते ही ब्लैक बॉक्स को सुरक्षित निकालकर जांच टीम को सौंपे। इसी तरह कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (CVR) में कैप्टन और को-पायलट की अंतिम पलों की बातचीत रिकॉर्ड होती है, जिससे यह समझने में मदद मिलती है कि क्रू ने इमरजेंसी स्थिति को कैसे संभाला और दुर्घटना की वजह क्या हो सकती है.

अजित पवार का अंतिम संस्कार बारामती में

प्लेन क्रैश में अजित पवार के निधन के बाद पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर है. उनका अंतिम संस्कार 11 बजे पुणे जिले के बारामती स्थित विद्या प्रतिष्ठान मैदान में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने बताया है कि अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के शामिल होने की भी संभावना है. विभिन्न दलों के कई वरिष्ठ नेता बारामती पहुंच रहे हैं.

ये भी पढ़ें : अजित पवार के बाद क्या? विरासत, सियासत और पवार के पॉवर का भविष्य!

हादसे में पांच लोगों की मौत

बुधवार सुबह मुंबई से उड़ान भरने के तुरंत बाद यह हादसा हुआ, विमान में कुल पांच लोग सवार थे—

  • अजित पवार
  • उनके निजी सुरक्षा अधिकारी
  • एक सहायक
  • और चालक दल के दो सदस्य

हादसे में सभी की मृत्यु हो गई. यह विमान एक निजी चार्टर्ड Learjet 45 (VT-SSK) था, जो बारामती में लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ.

परिवार और राजनीति से जुड़े लोग शोक में

अजित पवार अपने पीछे पत्नी सुनेत्रा पवार (राज्यसभा सदस्य) और दो बेटे पार्थ और जय पवार को छोड़ गए हैं. महाराष्ट्र सरकार ने उनके निधन पर तीन दिन का राजकीय शोक और बुधवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ajit Pawar Plane Crash, Black Box Investigation, Flight Data Recorder, Cockpit Voice Recorder, Baramati Crash, Aviation Expert Analysis, Ajit Pawar Funeral, Maharashtra Politics, Learjet 45 Crash, DGCA Probe
Get App for Better Experience
Install Now