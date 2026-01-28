अजित पवार प्लेन हादसा: क्रैश होते ही क्यों ढूंढा जाता है Black Box, उसमें होती है कौन सी जानकारी

महाराष्ट्र के बारामती में डिप्टी सीएम अजित पवार का दुखद प्लेन क्रैश में निधन हो गया. अजित पवार के निधन की खबर से हर कोई दुखी नजर आ रहा है. इस बीच सबसे अहम सवाल ये है कि जो विमान क्रैश हुआ, उसके पीछे की वजह क्या है?अजित पवार के साथ हुए विमान हादसे की जांच अब औपचारिक रूप से शुरू हो गई है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला उपकरण है, ब्लैक बॉक्स.

क्या होता है ब्लैक बॉक्स, क्यों है जरूरी

एविएशन एक्सपर्ट रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यू.के. देवनाथ के अनुसार, किसी भी एयर क्रैश के बाद सबसे पहले विमान के इंवेस्टिगेशन बोर्ड को यह पता लगाना होता है कि आखिर दुर्घटना किस वजह से हुई. इसके लिए ब्लैक बॉक्स यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (FDR) और कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (CVR) की जानकारी बेहद अहम होती है. देवनाथ बताते हैं कि आधुनिक ब्लैक बॉक्स पूरी तरह डिजिटल होते हैं और इनमें यह दर्ज होता है कि-

ब्लैक बॉक्स में छिपी होती है हादसे की वजह

रेस्क्यू टीम का पहला काम होता है कि घटनास्थल पर पहुंचते ही ब्लैक बॉक्स को सुरक्षित निकालकर जांच टीम को सौंपे। इसी तरह कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (CVR) में कैप्टन और को-पायलट की अंतिम पलों की बातचीत रिकॉर्ड होती है, जिससे यह समझने में मदद मिलती है कि क्रू ने इमरजेंसी स्थिति को कैसे संभाला और दुर्घटना की वजह क्या हो सकती है.

अजित पवार का अंतिम संस्कार बारामती में

प्लेन क्रैश में अजित पवार के निधन के बाद पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर है. उनका अंतिम संस्कार 11 बजे पुणे जिले के बारामती स्थित विद्या प्रतिष्ठान मैदान में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने बताया है कि अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के शामिल होने की भी संभावना है. विभिन्न दलों के कई वरिष्ठ नेता बारामती पहुंच रहे हैं.

हादसे में पांच लोगों की मौत

बुधवार सुबह मुंबई से उड़ान भरने के तुरंत बाद यह हादसा हुआ, विमान में कुल पांच लोग सवार थे—

अजित पवार

उनके निजी सुरक्षा अधिकारी

एक सहायक

और चालक दल के दो सदस्य

हादसे में सभी की मृत्यु हो गई. यह विमान एक निजी चार्टर्ड Learjet 45 (VT-SSK) था, जो बारामती में लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ.

परिवार और राजनीति से जुड़े लोग शोक में

अजित पवार अपने पीछे पत्नी सुनेत्रा पवार (राज्यसभा सदस्य) और दो बेटे पार्थ और जय पवार को छोड़ गए हैं. महाराष्ट्र सरकार ने उनके निधन पर तीन दिन का राजकीय शोक और बुधवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया.