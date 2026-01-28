अजित पवार की मौत से टूट गईं बहन सुप्रिया सुले, WhatsApp स्टेटस पर एक शब्द में बता दिया अपना दर्द

Ajit Pawar Death: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और NCP प्रमुख अजित पवार की बुधवार, 28 जनवरी सुबह एक प्लेन क्रैश में दुखद मृत्यु हो गई, जब वह मुंबई से बारामती के लिए उड़ान भर रहे थे. इस हादसे में पायलटों और पवार के सुरक्षाकर्मियों सहित चार अन्य की भी मौत हो गई है. इस खबर ने सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है. अजित दादा की मौत के बाद उनकी चचेरी बहन और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने भी अपना दर्द साझा किया है. दरअसल सुबह करीब 8 बजे मुंबई से उड़ान भरने वाला छोटा प्लेन 45 मिनट बाद लैंडिंग के प्रयास के दौरान बारामती एयरपोर्ट के पास क्रैश हो गया.

2009 से लगातार बारामती से सांसद सुप्रिया सुले ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में सिर्फ एक शब्द में अपना पूरा दर्द बयां कर दिया है. सुप्रिया सुले ने लिखा है- Devasted यानी हद से अधिक स्तब्ध या परेशान.

'अजित पवार के निधन से स्तब्ध और दुखी हूं'- पीएम मोदी ने भी दी श्रद्धांजलि

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि वह महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री की "असामयिक" मृत्यु से "स्तब्ध" हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में, पीएम मोदी ने कहा कि 66 साल के अजीत पवार "जनता के नेता" थे, जिनका जमीनी स्तर पर मजबूत संबंध था.

Shri Ajit Pawar Ji was a leader of the people, having a strong grassroots level connect. He was widely respected as a hardworking personality at the forefront of serving the people of Maharashtra. His understanding of administrative matters and passion for empowering the poor and… pic.twitter.com/mdgwwGzw4R — Narendra Modi (@narendramodi) January 28, 2026

पीएम मोदी ने X पर लिखा, "महाराष्ट्र के लोगों की सेवा करने में सबसे आगे रहने वाले एक मेहनती व्यक्तित्व के रूप में उनका व्यापक रूप से सम्मान किया जाता था. प्रशासनिक मामलों की उनकी समझ और गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाने का जुनून भी उल्लेखनीय था. उनका असामयिक निधन बहुत चौंकाने वाला और दुखद है. उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति संवेदना. ओम शांति."

बता दें कि प्राइवेट कंपनी वीएसआर वेंचर्स द्वारा ऑपरेट यह प्लेन लियरजेट 45 था और इसमें दुर्घटना के बाद आग लग गई. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्लेन में पांच यात्री सवार थे, जिनमें अजीत पवार, उनके पीएसओ और अटेंडेंट और दो क्रू मेंबर (पायलट इन कमांड और प्रथम अधिकारी) शामिल थे. NCP प्रमुख स्थानीय निकाय चुनावों से पहले बारामती में चार चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले थे.

यह भी पढ़ें: अजित पवार, वह मराठा नेता जो कभी सत्ता से बाहर नहीं हुआ