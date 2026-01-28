विज्ञापन
विशेष लिंक

अजित पवार की मौत से टूट गईं बहन सुप्रिया सुले, WhatsApp स्टेटस पर एक शब्द में बता दिया अपना दर्द

Ajit Pawar Dies In Plane Crash: NCP प्रमुख और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की 28 जनवरी की सुबह एक दुखद विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जब वह बारामती एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे थे.

Read Time: 3 mins
Share
अजित पवार की मौत से टूट गईं बहन सुप्रिया सुले, WhatsApp स्टेटस पर एक शब्द में बता दिया अपना दर्द
Ajit Pawar Dies: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का दुखद निधन

Ajit Pawar Death: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और NCP प्रमुख अजित पवार की बुधवार, 28 जनवरी सुबह एक प्लेन क्रैश में दुखद मृत्यु हो गई, जब वह मुंबई से बारामती के लिए उड़ान भर रहे थे. इस हादसे में पायलटों और पवार के सुरक्षाकर्मियों सहित चार अन्य की भी मौत हो गई है. इस खबर ने सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है. अजित दादा की मौत के बाद उनकी चचेरी बहन और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने भी अपना दर्द साझा किया है. दरअसल सुबह करीब 8 बजे मुंबई से उड़ान भरने वाला छोटा प्लेन 45 मिनट बाद लैंडिंग के प्रयास के दौरान बारामती एयरपोर्ट के पास क्रैश हो गया.

2009 से लगातार बारामती से सांसद सुप्रिया सुले ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में सिर्फ एक शब्द में अपना पूरा दर्द बयां कर दिया है. सुप्रिया सुले ने लिखा है- Devasted यानी हद से अधिक स्तब्ध या परेशान.

Latest and Breaking News on NDTV

'अजित पवार के निधन से स्तब्ध और दुखी हूं'- पीएम मोदी ने भी दी श्रद्धांजलि

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि वह महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री की "असामयिक" मृत्यु से "स्तब्ध" हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में, पीएम मोदी ने कहा कि 66 साल के अजीत पवार "जनता के नेता" थे, जिनका जमीनी स्तर पर मजबूत संबंध था. 

पीएम मोदी ने X पर लिखा, "महाराष्ट्र के लोगों की सेवा करने में सबसे आगे रहने वाले एक मेहनती व्यक्तित्व के रूप में उनका व्यापक रूप से सम्मान किया जाता था. प्रशासनिक मामलों की उनकी समझ और गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाने का जुनून भी उल्लेखनीय था. उनका असामयिक निधन बहुत चौंकाने वाला और दुखद है. उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति संवेदना. ओम शांति." 

बता दें कि प्राइवेट कंपनी वीएसआर वेंचर्स द्वारा ऑपरेट यह प्लेन लियरजेट 45 था और इसमें दुर्घटना के बाद आग लग गई. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्लेन में पांच यात्री सवार थे, जिनमें अजीत पवार, उनके पीएसओ और अटेंडेंट और दो क्रू मेंबर (पायलट इन कमांड और प्रथम अधिकारी) शामिल थे. NCP प्रमुख स्थानीय निकाय चुनावों से पहले बारामती में चार चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले थे.

यह भी पढ़ें: अजित पवार, वह मराठा नेता जो कभी सत्ता से बाहर नहीं हुआ

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Get App for Better Experience
Install Now