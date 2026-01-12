'अजित दादा का संयम टूट गया...' : BJP की आलोचना पर CM देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अजित दादा सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन मेरा काम खुद बोलता है. मैंने अब तक संयम बनाए रखा है, लेकिन उनका संयम टूट गया है. अजित दादा 15 तारीख के बाद नहीं बोलेंगे. देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर मेरी वजह से कोई परिवार एक साथ आ रहा है, तो मुझे खुशी है. राज ठाकरे ने मुझे क्रेडिट दिया, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं, मुझे उनका आशीर्वाद मिलेगा. अगर भाई-बहन एक साथ आते हैं, तो क्या वे मुझे धन्यवाद देंगे? य ह हमें 15 तारीख के बाद पता चलेगा.

CM फडणवीस ने कहा कि हम पुणे की महिलाओं को मुफ़्त फ़्लाइट देंगे; ऐसे ऐलान करने में क्या लगता है? अगर वे जीतने वाले नहीं हैं, तो वे किसी भी तरह का घोषणापत्र बनाते हैं. कम से कम कुछ ऐसा कहें जो भरोसेमंद लगे. पुणे के लोग भरोसेमंद और विश्वसनीय सेवाएं चाहते हैं. पुणे के लोग जानते हैं कि PMPML मुफ़्त नहीं होगा क्योंकि उन्हें पता है कि वे (NCP) जीतने वाले नहीं हैं.

फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने मुंबई में अंडरग्राउंड मेट्रो के लिए पेड़ काटने पर आपत्ति जताई थी. मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, हम सुप्रीम कोर्ट गए, फिर सरकार बदल गई और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने स्टे ऑर्डर दे दिया. फिर से सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया और स्टे हटा दिया. उस एक कार शेड की वजह से मुंबई मेट्रो की लागत 10,000 करोड़ रुपये बढ़ गई.

CM फडणवीस ने कहा कि यहां हमारे लिए सब कुछ ठीक चल रहा है, अन्ना यहां हैं, चंद्रकांत दादा यहां हैं. मैं पुणे के लिए अपना प्यार बनाए रखना चाहता हूं. लेकिन मैं नागपुर से चुनाव लड़ना चाहता हूं. कुछ पुलों का निर्माण बिना सोचे-समझे किया गया था. पुणे के कुछ हिस्सों में एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने का फैसला किया गया है. नीचे सड़क होगी, उसके ऊपर कॉरिडोर होगा और उसके ऊपर मेट्रो चलेगी.

फडणवीस ने कहा कि एक रिपोर्ट से पता चला कि पुणे का ट्रैफिक 32 सड़कों पर चलता है. इन सड़कों पर ट्रैफिक की मात्रा उनकी क्षमता से डेढ़ से ढाई गुना ज्यादा है. पुणे की 32 सड़कों को जाम-मुक्त किया जाएगा. इसमें अतिक्रमण हटाना, सिग्नल सिस्टम को बेहतर बनाना और सड़कों पर अन्य रुकावटों को हटाना शामिल होगा. पुणे में 23 फ्लाईओवर बनाए जाएंगे, जिनमें से 8 पर काम पहले ही शुरू हो चुका है. पुणे में 56 सुरंगें बनाई जाएंगी. येरवडा से कात्रज और औंध से संगमवाड़ी तक सुरंगें होंगी. इस प्रोजेक्ट पर 32,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा और डिजाइन पहले ही तैयार हो चुके हैं. रिंग रोड पूरा होने के बाद पुणे का 40 प्रतिशत ट्रैफिक जाम कम हो जाएगा.

CM फडणवीस ने कहा कि पुणे की पानी की समस्या जल्द ही हल हो जाएगी. अभी पुणे में पानी की कमी नहीं है, लेकिन भविष्य में पुणे के लिए पानी के नए स्रोत विकसित करने होंगे. पुणे की वायु गुणवत्ता चिंता का विषय है. पुणे नगर निगम ने एक क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाया है. सीवेज नदी में बहता है, जिससे हवा की गुणवत्ता खराब हो गई है. पानी की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा. हर साल पुणे में 4 से 5 लाख गाड़ियां जुड़ती हैं. पुणे को केंद्र सरकार से 1000 इलेक्ट्रिक बसें मिली हैं. पुनर्विकास के लिए नए निर्माण नियम बनाए जाएंगे. अगर इन गाइडलाइंस और शर्तों का पालन नहीं किया गया, तो निर्माण की इजाजत नहीं दी जाएगी.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं नाटक देखता हूं और उनमें एक्टिंग भी करता हूं. 'सही रे सही' मेरा पसंदीदा नाटक है. जब मैं बच्चा था, तो मैंने "तो मी नव्हेच" (वह मैं नहीं हूं) देखा था. अब, जब मैं राजनीति में कई लोगों से मिलता हूं तो वे कहते हैं "तो मी नव्हेच". जब कोई फिल्म फ्लॉप होती थी, तो मैं सोचता था, "मुझे अकेले क्यों भुगतना पड़े?" मैं ऐसी फिल्मों की मार्केटिंग करता था.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अपराधियों को नामांकन देने की क्या जरूरत है? पुणे में 60 लाख लोग रहते हैं. वहीं, जो लोग कहते हैं कि "कोयता गैंग को खत्म करो" और "पुलिस कमिश्नर से कहो कि तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करें", वही लोग अपराधियों को टिकट देते हैं और उनके समर्थन में बोलते हैं. अगर अपराधी चुने जाते हैं, तो उनकी जगह जेल में होगी, नगर निगम में नहीं.

फडणवीस ने कहा कि मातोश्री के दरवाजे मेरे लिए बंद थे. मैं वहां गया और उन्हें खोलने की कोशिश की. मैंने कभी मातोश्री की आलोचना नहीं की. लोगों के दिलों के दरवाजे मेरे लिए खुल गए हैं.

फडणवीस ने कहा कि जो चुनाव जीतता है, उसे वफादार से बेहतर माना जाता है. मैंने कई चुनावों में देखा है कि बहुत से लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं. कुछ लोग नाराज होकर 3 साल तक मुझसे बात नहीं करते. 15 तारीख को वोट देने जाएं और कमल का बटन दबाएं. पुणे में जरूरी होर्डिंग्स की संख्या कम करें. अनधिकृत होर्डिंग्स न लगाएं और शहर को खराब न करें.