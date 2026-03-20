विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR UPDATE

एयर इंडिया ने भेज दिया गलत विमान, 8 घंटे उड़ान भरने के बाद चीन से वापस दिल्ली लौटा

एयर इंडिया ने एक बयान में वापसी का कारण "परिचालन संबंधी समस्या" बताया और कहा कि यह निर्णय मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुरूप लिया गया था. एयरलाइन ने कहा कि हमें अपने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद है.

Read Time: 3 mins
Share
एयर इंडिया ने भेज दिया गलत विमान, 8 घंटे उड़ान भरने के बाद चीन से वापस दिल्ली लौटा
  • एयर इंडिया की फ्लाइट कनाडा में उड़ान की अनुमति न होने के कारण लगभग आठ घंटे बाद वापस दिल्ली लौट आई
  • एयर इंडिया ने गलती से बोइंग 777-200LR विमान का इस्तेमाल किया जिसे कनाडा में उड़ान भरने की मंजूरी नहीं थी
  • यात्रियों के लिए दिल्ली में होटल ठहरने और सहायता की व्यवस्था की गई और अगले दिन गंतव्य के लिए फिर से उड़ान भरा
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

एयर इंडिया की वैंकूवर जाने वाली एक फ्लाइट गुरुवार को लगभग आठ घंटे की उड़ान के बाद वापस दिल्ली लौट आई. बताया जाता है कि एयरलाइन ने गलती से एक ऐसे विमान का इस्तेमाल किया था जिसे कनाडा में प्रवेश करने की नियामक मंजूरी नहीं थी.

फ्लाइट AI185 ने दिल्ली से सुबह 11:34 बजे यात्रियों के साथ उड़ान भरी और शुरुआत में पूर्व दिशा की ओर जा रही थी. हालांकि, चार घंटे से अधिक की यात्रा के बाद, जब विमान कुनमिंग के पास चीनी हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया, तो एयरलाइन को पता चला कि विमान को कनाडा में उड़ान भरने की अनुमति नहीं है.

वापसी में भी इतना ही समय लगने के कारण, विमान को उड़ान भरने की जगह पर वापस उतरने में कुल 7 घंटे 54 मिनट लगे. विमान एक बोइंग 777-200LR था, जबकि एयर इंडिया को वर्तमान में कनाडा के लिए केवल अपने बोइंग 777-300ER बेड़े के संचालन की अनुमति है.
Latest and Breaking News on NDTV

दरअसल विभिन्न देशों द्वारा दी जाने वाली विमानन स्वीकृतियां काफी अलग हो सकती हैं. कुछ एयरलाइन के आधार पर जारी की जाती हैं, जबकि कुछ विमान के प्रकार या यहां तक ​​कि व्यक्तिगत विमान के टेल नंबर के लिए विशिष्ट होती हैं.

इस बात का पता चलने पर एयर इंडिया के विमान को बीच रास्ते से ही दिल्ली वापस बुला लिया गया. यह लगभग नौ घंटे के प्रस्थान समय के बाद शाम 7:19 बजे सुरक्षित रूप से उतर गया. सभी यात्री और चालक दल के सदस्य बिना किसी घटना के विमान से बाहर निकल आए.

एयर इंडिया ने एक बयान में वापसी का कारण "परिचालन संबंधी समस्या" बताया और कहा कि यह निर्णय मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुरूप लिया गया था. एयरलाइन ने कहा, "विमान सुरक्षित रूप से उतर गया और सभी यात्री और चालक दल के सदस्य उतर गए. हमें अपने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद है."
Latest and Breaking News on NDTV

एयरलाइन ने आगे कहा कि दिल्ली में ग्राउंड टीमों ने यात्रियों के लिए होटल में ठहरने सहित सहायता की व्यवस्था की और यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए कि वे जल्द से जल्द अपने गंतव्य तक पहुंचें. विमान आज सुबह फिर सभी यात्रियों के साथ रवाना हुआ.

इस घटना से भारी लागत का असर पड़ने की आशंका है, क्योंकि बोइंग 777 विमान परिचालन स्थितियों के आधार पर आमतौर पर प्रति घंटे लगभग आठ से नौ टन ईंधन की खपत करता है.

इसे भी पढ़ें: महंगा हुआ हवाई सफर, एयर इंडिया के बाद इंडिगो ने भी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर लागू किया सरचार्ज

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Air India Flight, Air India Canada Flight, Air India Flight Returned From China
Get App for Better Experience
Install Now