अहमदाबाद प्लेन हादसे के बाद हेल्पलाइन नंबर जारी, यहां जान सकते हैं परिजनों का हाल

एयर इंडिया ने पुष्टि की है कि अहमदाबाद से लंदन गैटविक जाने वाली फ्लाइट AI171 आज उड़ान भरने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई. अहमदाबाद से 1338 बजे रवाना हुई इस फ्लाइट में बोइंग 787-8 विमान में 242 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे. इनमें से 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 1 कनाडाई नागरिक और 7 पुर्तगाली नागरिक हैं.

घायलों को नजदीकी अस्पतालों में ले जाया जा रहा है.

Air India confirms that flight AI171, from Ahmedabad to London Gatwick, was involved in an accident today after take-off.



The flight, which departed from Ahmedabad at 1338 hrs, was carrying 242 passengers and crew members on board the Boeing 787-8 aircraft. Of these, 169 are…