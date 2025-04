अहमदाबाद: लड़की ने जान बचाने के लिए 5वीं मंजिल से लगाई छलांग, लोगों ने गद्दे पर किया कैच

अहमदाबाद: अत्रेय ऑर्चिड सोसाइटी के एक अपार्टमेंट में मंगलवार को भीषण आग लग गई है. अपार्टमेंट के चौथी मंजिल पर लगी आग देखते-देखते 5वीं मंजिल तक पहुंच गई. इसके बाद सोसाइटी के लोगों में अफरा-तफरी मच गई और अपार्टमेंट में रह रहे लोग दहशत में आ गए. आग से बचने के लिए 5 लोग ऊपर से कूद गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इनमें एक की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसका वेंटिलेटर पर इलाज चल रहा है. आग की इस घटना में एक लड़की ने जान बचाने के लिए पांचवीं मंजिल से छलांग लगा दी.

लड़की के 5वीं मंजिल से कूदने का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आग लगते ही लड़की ने पांचवी मंजिल से छलांग लगा दी. गनीमत रही कि वह नीचे नहीं गिरी, लोग लड़की को गद्दे पर कैच कर लिए. जानकारी के अनुसार, इंदिरा ब्रिज के पास स्थित अत्रेय ऑर्चिड सोसाइटी में लगी आग का स्पष्ट कारण अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट और एसी में आग लगने की आशंका जताई जा रही है.

