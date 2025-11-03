रबी फसलों की बुवाई में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, कृषि मंत्रालय ने जारी की रिपोर्ट

- देश में रबी फसलों की कुल बुवाई क्षेत्र में पिछले साल की तुलना में 9 लाख 88 हजार हेक्टेयर की वृद्धि हुई
- गेहूं की बुवाई क्षेत्र में 31 अक्टूबर 2025 तक एक लाख पांच हजार हेक्टेयर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है
- दलहन फसलों की बुवाई क्षेत्र में 31 अक्टूबर 2025 तक चार लाख अट्ठाइस हजार हेक्टेयर की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है
देश में महत्वपूर्ण रबी फसलों की बुआई में अच्छी प्रगति हो रही है. कृषि मंत्रालय द्वारा महत्वपूर्ण रबी फसलों की बुआई पर जारी ताज़ा आंकड़ों में ये बात सामने आयी है. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के "Progress of area coverage under Rabi crops" रिपोर्ट के मुताबिक 31 अक्टूबर, 2025 तक देश में महत्वपूर्ण रबी फसलों की कुल बुवाई 31 अक्टूबर, 2024 की तुलना में 9.89 लाख हेक्टेयर अधिक क्षेत्र में हुई है. रिपोर्ट के मुताबिक अहम रबी फसलों का कुल बुवाई क्षेत्र 31 अक्टूबर, 2024 को 65.88 लाख हेक्टेयर था, जो 31 अक्टूबर, 2025 को बढ़कर 75.77 लाख हेक्टेयर हो गया.
गेहूं की बुवाई में हुई कितनी बढ़ोतरी
कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 31 अक्टूबर, 2025 तक गेहूं की बुवाई में 1.05 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है. गेहूं की फसल का बुवाई क्षेत्र 31 अक्टूबर, 2024 को 2.28 लाख हेक्टेयर था जो 31 अक्टूबर, 2025 को बढ़कर 3.34 लाख हेक्टेयर हो गया. सरकार देश में किसानों को दलहन की फसलों की बुआई बढ़ाने के लिए MSP में बढ़ोतरी के ज़रिये प्रोत्साहित करती रही है. इसका असर रबी सीजन के दौरान दलहन की फसलों की बुआई पर भी साफ़ दिख रहा है.
तिलहन की फसलों में कितनी बढ़ोतरी
कृषि विभाग के रिपोर्ट के मुताबिक 31 अक्टूबर, 2024 तक दलहन की बुवाई में 4.28 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है. दलहन की फसलों का बुवाई क्षेत्र 31 अक्टूबर, 2024 को 16.50 लाख हेक्टेयर था, जो 31 अक्टूबर, 2025 को बढ़कर 20.77 लाख हेक्टेयर हो गया. सबसे अच्छी बढ़ोतरी तिलहन की फसलों में दर्ज़ की गयी है. तिलहन की फसलों का कुल बुवाई क्षेत्र 31 अक्टूबर, 2024 को 37.42 लाख हेक्टेयर था जो 31 अक्टूबर, 2025 को बढ़कर 42.33 लाख हेक्टेयर हो गया, यानि, पिछले साल के मुकाबले इस साल 31 अक्टूबर तक तिलहन की फसलों का बुआई क्षेत्र 4.91 लाख हेक्टेयर बढ़ गया है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं