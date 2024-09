महाराष्ट्र में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएगा अदाणी ग्रुप, इजरायल की कंपनी के साथ की पार्टनरशिप

भारत में उभरते हुए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को देखते हुए अदाणी ग्रुप (Adani Group) अब सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन (Semiconductor Fabrication) प्लांट बनाने जा रहा है. इसके लिए अदाणी ग्रुप ने इजरायल की कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है. अदाणी ग्रुप और इजरायल टावर सेमीकंडक्टर लिमिटेड मिलकर मुंबई के उपनगर पनवेल के तालोजा में चिप प्लांट बनाएंगे. इसमें 10 बिलियन डॉलर की लागत आएगी. महाराष्ट्र सरकार ने भी इस प्लांट को मंजूरी दे दी है.

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में सभी अप्रूव लिस्टेड प्रोजेक्ट की जानकारी दी. फडणवीस ने पोस्ट में कहा, "पहले फेज में इस यूनिट में 40 हजार वेफर्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी. जबकि दूसरे फेज में 80,000 वेफर्स बनाए जाएंगे." हालांकि, फडणवीस ने किसी टाइमलाइन या डेडलाइन का जिक्र नहीं किया.

देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि महाराष्ट्र के लिए एक अच्छी खबर है. CM एकनाथ शिंदे के साथ हुई कैबिनेट सब-कमिटी की मीटिंग में 1, 20,220 करोड़ रुपये के इंवेस्टमेंट को मंजूरी मिली है.

