Adani stocks: अदाणी ग्रुप की सभी कंपनियों के शेयर हरे निशान पर बंद, मार्केट कैप 15 लाख करोड़ के पार

अदाणी एंटरप्राइजेज का मार्केट कैप 3.42 लाख करोड़ रुपए के पार

अदाणी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज (Adani Enterprises) 72.60 अंक (2.48%) की तेजी के साथ 3,005.00 पर पहुंचकर बंद हुआ है. दिन के कारोबार में यह 3,199.00 रुपये के करीब तक उछला था. आज अदाणी एंटरप्राइजेज का मार्केट कैप 3.42 लाख करोड़ रुपए के पार चला गया है.

अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस सबसे ज्यादा उछलकर बंद

आज कारोबार के अंत में सबसे ज्यादा 11.44% बढ़त दर्ज करते हुए अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस (Adani Energy Solutions Ltd) 1,184.00 के लेवल पर बंद हुआ.

वहीं, अन्य कंपनियों की बात करें तो अदाणी टोटल गैस (Adani Total Gas Ltd) के शेयर 10 फीसदी की तेजी के साथ 1,100.95 पर, अदाणी ग्रीन एनर्जी (Adani Green Energy Ltd) 5.95 फीसदी की तेजी के साथ 1,699.00 पर, अदाणी पावर (Adani Power Ltd) 4.99 फीसदी की तेजी के साथ 544.50 पर, अदाणी विल्मर 4.05% की बढ़त के साथ 381.45 रुपये पर और अदाणी पोर्ट्स (Adani Ports and Special Economic Zone Ld) 1.58 फीसदी की तेजी के साथ 1,095.40 पर कारोबार का अंत किया.

इसके अलावा एनडीटीवी 3.75% की बढ़त के साथ 282.40,ACC ने 0.46% की तेजी के साथ2,277.80 पर, और अंबुजा सीमेंट 0.83% की तेजी के साथ 535.30 के लेवल पर बंद हुआ.

क्यों है ग्रुप शेयरों में उछाल?

अदाणी ग्रुप शेयरों में ये उछाल सुप्रीम कोर्ट के अदाणी-हिंडनबर्ग केस (Adani-Hindenburg Case) की सुनवाई के चलते देखने को मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अमेरिका स्थित शॉर्ट-सेलिंग फर्म की एक रिपोर्ट में अदाणी समूह की कंपनियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की सेबी द्वारा की जा रही जांच का को सही बताया है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) की जांच रिपोर्ट में दखल देने से साफ तौर पर इंकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि एसआईटी (SIT) को SEBI की जांच ट्रांसफर करने का कोई आधार नहीं है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)