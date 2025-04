IAA ऑलिव क्राउन: अदाणी समूह और 'पहले पंखा आएगा' फिल्म को मिले 4 गोल्ड अवार्ड

इंटरनेशनल एडवरटाइजिंग एसोसिएशन ऑलिव क्राउन अवार्ड्स (IAA Olive Crown Awards 2025) में 4 गोल्ड अवार्ड जीत कर अदाणी समूह ने बड़ी धाक जमाई. अदाणी समूह को कॉरपोरेट सोशल क्रूसेडर ऑफ द ईयर, ग्रीन एडवरटाइजर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया. साथ ही अदाणी ग्रुप की शॉर्ट फिल्म 'पंखा' को दो गोल्ड अवार्ड मिले. 'पहले पंखा, फिर बिजली' के पंच लाइन पर बनी इस शॉर्ट फिल्म में बिजली से महरूम राजस्थान के रेगिस्तानी गांव की कहानी है. जहां का एक बच्चा टमटू अपने पिता से पूछता है, "बाबा बिजली कब आएगी और पंखा कब चलेगा." इस पर बच्चे के पिता जवाब देते हैं कि पहले पंखा आएगा फिर बिजली आएगी.

टमटू पिता के कहे इस बात को दिल पर ले लेता है. वो इसे अपने स्कूल में दोस्तों से शेयर करता है, जिसके बाद सभी उसका मजाक बनाने लगते हैं. लेकिन बच्चे की कही बात तब सच होती है कि जब गांव में पवनचक्की लगती है. जिसके बाद गांव में बिजली आती है.

उल्लेखनीय हो कि 1938 में स्थापित, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन संघ (IAA) एकमात्र वैश्विक संघ है जो मार्केटर्स, एडवर्टाइजर, एडवरटाइजिंग एजेंसियों और मीडिया का प्रतिनिधित्व करता है. इसमें 56 चैप्टर हैं, जिनमें दुनिया की शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं सहित 76 देशों के सदस्य शामिल हैं, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है.

प्रणव अदाणी बोले- स्वच्छ ऊर्जा के प्रति अदाणी समूह के समर्पण के सकारात्मक प्रभाव



अदाणी समूह के निदेशक प्रणव अदाणी ने कहा, "हमारी हरित पहल भावी पीढ़ियों के लिए ग्रह की सुरक्षा में हमारे व्यवसायों की महत्वपूर्ण भूमिका को प्रदर्शित करती है. कॉरपोरेट सोशल क्रूसेडर ऑफ द ईयर अवार्ड हमारी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है. यह लाखों भारतीयों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने में स्वच्छ ऊर्जा के प्रति अदाणी समूह के समर्पण के सकारात्मक प्रभाव को रेखांकित करता है. नवीकरणीय और टिकाऊ ऊर्जा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता हमारे व्यापक प्रयासों की आधारशिला है. हम बेहद सम्मानित महसूस कर रहे हैं."

पुरस्कार समारोह मुंबई में आयोजित किया गया, जिसमें महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर मुख्य अतिथि थे।

'हम करके दिखाते हैं' की भावना का जश्नः अमन कुमार

समूह के प्रेसिडेंट एवं प्रमुख (रणनीति) तथा चेयरमैन कार्यालय एवं समूह प्रमुख (कॉर्पोरेट ब्रांड कस्टोडियन) अमन कुमार सिंह ने कहा, “यह पुरस्कार जीतना अदाणी समूह के लिए अत्यंत गर्व का क्षण है. यह मान्यता सभी अदाणी ग्रुप के लोगों की कड़ी मेहनत और अटूट भावना को श्रद्धांजलि है. यह फिल्म अदाणी समूह के पैमाने, आकार और गति से परे जाती है, जो आम लोगों के जीवन में समूह द्वारा सृजित गहन प्रभाव को उजागर करती है. यह फिल्म न केवल आज के भारत और भारतीयों की ‘हम करके दिखाते हैं' की अदम्य भावना का जश्न मनाती है, बल्कि सभी के लिए उज्ज्वल भविष्य के निर्माण के लिए अदाणी की दृढ़ प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है.”

अदाणी ग्रुप को मिले ये 4 अवार्ड

1. कॉर्पोरेट सोशल क्रूसेडर ऑफ़ द ईयर (Corporate Social Crusader of the Year)

सामाजिक जिम्मेदारी और प्रभावशाली पहलों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए

2. ग्रीन एडवरटाइजर ऑफ़ द ईयर (Green Advertiser of the Year)

विज्ञापन अभियान के माध्यम से स्थिरता के बारे में संचार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए

3. सर्वश्रेष्ठ फिल्म, टीवीसी/सिनेमा (कॉर्पोरेट) Best Film, TVC/Cinema (Corporate)

Our Pankha

4. सर्वश्रेष्ठ फिल्म, डिजिटल Best Film, Digital

Our Pankha



