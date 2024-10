गांधी जयंती: गौतम अदाणी ने दी बापू को श्रद्धांजलि, कहा- अशांत समय में उनके मूल्यों पर चिंतन की जरूरत

देशभर में आज गांधी जयंती मनाई जा रही है. इस खास मौके पर अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने बापू को श्रद्धांजलि (Adani Group ) दी है. उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्वीट कर कहा, "आजीवन शांति और न्याय की खोज ने गांधी जी को महात्मा बना दिया. जैसे कि हम इस अशांत समय से गुजर रहे हैं, आइए हम उनके स्थायी मूल्यों पर चिंतन करने की कोशिश करें और शांति और स्थिरता की दिशा में काम करें.

Gandhiji's lifelong pursuit of peace and justice made him the Mahatma. As we navigate these turbulent times, let us strive to reflect his enduring values and work towards peace and stability. Happy #GandhiJayanti 🙏🏽 pic.twitter.com/1R556jlBdm