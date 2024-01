"5 साल में 1 लाख नौकरियां, कच्छ में सबसे बड़ा ग्रीन पार्क...": गुजरात वाइब्रेंट समिट में अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी

गुजरात वाइब्रेंट समिट में अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने कहा कि भारत एक इंडस्ट्रियल लैंडस्केप है. पिछले दशकों के आंकड़े रिमार्केबल हैं. गौतम अदाणी ने कहा,"साल 2014 से भारत की जीडीपी 185 प्रतिशत बढ़ी है और प्रति व्यक्ति आय 165 फीसदी बढ़ी है. यह उपलब्धि अद्वितीय है." गौतम अदाणी ने कहा, "हम आत्मनिर्भर भारत के लिए हरित आपूर्ति श्रृंखला का विस्तार कर रहे हैं और सबसे बड़ा एकीकृत, नवीकरणीय ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र बना रहे हैं. अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने कहा कि गुजरात में अदाणी समूह 5 सालों में 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा और 1 लाख नौकरियां देगा. अदाणी ग्रुप के चेयरमैन ने कहा कि वह आत्मनिर्भर भारत को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. वह ग्रीन स्पालई चेन का विस्तार कर रहे हैं. अदाणी ग्रुप कच्छ में सबसे बड़ा ग्रीन पार्क बनाएगा. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पीएम मोदी की उपलब्धियां समान रूप से उल्लेखनीय है. "आप हमें वैश्विक मंच पर अपनी आवाज तलाशने वाले देश से ऐसे देश में ले गए, जो खुद एक वैश्विक मंच बन रहा है." द सोलर अलाइंस प्लेटफॉर्म और जी 20 प्लेटफॉर्म पर पीएम मोदी के नेतृत्व ने अधिक समावेशी विश्व व्यवस्था के लिए एक मानदंड स्थापित किया. जी-20 में गोलबल साउथ को जोड़ना आधुनिक इतिहास में एक निर्णायक क्षण रहा. पीएम मोदी ने भारत को दुनिया का सबसे तेजी से विकास करने वाला देश बनने के लिए फिर से तैयार किया है. वसुधैव कुटुम्बकम् और विश्व गुरु, दोनों फिलोसिफी ने भारत को वैश्विक सामाजिक चैंपियन डिवेन के रूप में जगह दी.



(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)