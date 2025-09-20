गौतम अदाणी पत्नी के साथ पहुंचे अहमदाबाद के जैन मंदिर, भगवान के दर्शन-पूजन कर लिया आशीर्वाद

- अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी शनिवार को पत्नी प्रीति अदाणी के साथ अहमदाबाद जैन मंदिर में पूजा करने पहुंचे.
- हिंडनबर्ग केस में सेबी से क्लिन चिट मिलने के बाद अदाणी समूह के चेयरमैन ने एक्स पर सत्यमेव जयेत लिखा था.
- सेबी ने अदाणी पोर्ट्स, अदाणी पावर और अदाणी एंटरप्राइजेज को किसी भी देनदारी से मुक्त कर दिया है.
अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी शनिवार को पत्नी प्रीति अदाणी के साथ अहमदाबाद स्थित जैन मंदिर में पूजा-अर्चना करने पहुंचे. दोनों ने मंदिर में एक दीया जलाया, प्रतिमा के सामने शीश झुकाए, भगवान को प्रणाम किया और प्रभु के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर की. अदाणी परिवार के एक करीबी सहयोगी ने बताया कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर सेबी के क्लीन चिट मिलने के बाद जश्न मनाने की जगह अदाणी परिवार ने भगवान को आभार जताना चुना. 18 सितंबर को ही हिंडनबर्ग केस में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने अदाणी ग्रुप को क्लीन चिट दी है.
अदाणी परिवार के सहयोगी ने बताया कि हिंडनबर्ग केस में सेबी से मिली क्लीन चिट अदाणी परिवार के लिए सिर्फ एक नियामक राहत नहीं, बल्कि ये बुराई पर अच्छाई की जीत, धैर्य, विश्वास और दृढ़ता का प्रमाण है.
अदाणी समूह के अध्यक्ष गौतम अदाणी ने पत्नी के साथ अहमदाबाद के जैन मंदिर में की पूजा-अर्चना#GautamAdani | #AdaniGroup pic.twitter.com/6bPylUezpL— NDTV India (@ndtvindia) September 20, 2025
18 सितंबर को हिंडनबर्ग केस में अदाणी समूह को मिली क्लीन चिट
मालूम हो कि 18 सितंबर को सेबी ने अपने अंतिम आदेश में कहा कि हिंडनबर्ग मामले में अदाणी समूह पर लगे आरोप साबित नहीं हो सके हैं. सेबी ने अदाणी ग्रुप पर कोई पेनल्टी नहीं लगाई है. साथ ही अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड, अदाणी पावर लिमिटेड और अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को किसी भी देनदारी से मुक्त कर दिया है.
गौतम अदाणी बोले- सेबी की गहन जांच से सच आया सामने
सेबी के फैसले के बाद गौतम अदाणी ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि SEBI की विस्तृत जांच के बाद यह साफ हो गया है कि हिंडनबर्ग के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं थी. जो बात हम हमेशा से कहते आ रहे थे कि हिंडनबर्ग के दावे आधारहीन थे, अब सेबी की गहन जांच के बाद फिर से साबित हो गई है.
हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से निवेशकों को हुए नुकसान पर गौतम अदाणी ने कहा कि हमें उन निवेशकों का दर्द गहराई से महसूस होता है, जिन्होंने इस फ्रॉड और प्रेरित रिपोर्ट के कारण अपने पैसे गंवाए. उन्होंने कहा कि झूठ फैलाने वालों को अब राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए.
अदाणी ग्रुप के चेयरमैन ने राष्ट्र निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए लिखा कि भारतीय संस्थानों, भारत के लोगों और राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अडिग है. उन्होंने सत्यमेव जयते और जय हिंद से अपनी बात का समापन किया.
(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)
