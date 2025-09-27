Stampede in India: हैदराबाद, बेंगलुरु और अब तमिलनाडु... भगदड़ में क्यों बदल रही भीड़, कब लेंगे सबक?

Stampede in India: भीड़ और भगदड़ की ये कहानी आखिर कब थमेगी? बीते एक साल में दक्षिण भारत से भीड़, भगदड़ और मौत की तीसरी घटना सामने आई. तमिलानाडु के करूर में शनिवार को एक्टर से पॉलिटिशियन बने विजय की चुनावी रैली में भगदड़ मची. इस भगदड़ में अभी तक 34 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है. हालांकि मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है. भगदड़ में घायल हुए कई लोगों का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है. इससे पहले हैदराबाद में पुष्पा-2 के प्रीमियर के दौरान और फिर बेंगलुरु में RCB के IPL जीतने के बाद आयोजित सेरेमनी में भी भगदड़ मची थी.

एक्टर विजय की रैली में मचे भगदड़ में 36 लोगों की मौत, पीएम ने जताया दुख



शनिवार को करूर में मचे भगदड़ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है. पीएम मोदी ने कहा कि तमिलनाडु के करूर में एक राजनीतिक रैली के दौरान हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना बेहद दुखद है. बता दें कि इस घटना में अब तक 36 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है.

पीएम मोदी ने कहा, ''मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है. मैं इस कठिन समय में उन्हें शक्ति प्रदान करने की कामना करता हूं. सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं.''

सीएम स्टालिन ने राहत-बचाव के जरूरी निर्देश दिए

राज्य के सीएम एमके स्टालिन ने कहा कि मैं तमिलनाडु का सिर नहीं झुकने दूंगा. करूर से आ रही खबर चिंताजनक है. मैंने पूर्व मंत्री वी सेंथिलबालाजी और जिला कलेक्टर से संपर्क किया है ताकि भीड़ के कारण बेहोश हुए और अस्पताल में भर्ती हुए नागरिकों का तुरंत इलाज किया जा सके.

करूर में एक्टर विजय की रैली में कैसे मची भगदड़

करूर की चुनावी रैली में अचानक मची अफरा-तफरी में कम से कम 36 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए. इनमें बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं. बताया गया कि कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि आपातकालीन टीमें और वरिष्ठ राज्य अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं. तमिलनाडु वेत्री कझगम (टीवीके) नेता और अभिनेता विजय द्वारा आयोजित यह रैली वेलुसामीपुरम में शाम लगभग 7:20 बजे शुरू हुई.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अचानक बिजली गुल होने से कार्यक्रम स्थल पर अफरा-तफरी मच गई. विजय का भाषण सुनने के लिए इकट्ठा हुए हजारों लोग भीड़ में फंस गए.

4 जून को बेंगलुरु में RCB की विक्ट्री परेड में भगदड़, 11 की मौत

इससे पहले 4 जून 2025 को IPL फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) की IPL जीत के जश्न के लिए बेंगलुरु में निकाली गई विक्ट्री परेड में भगदड़ मची थी. इसमें लाखों लोग शामिल हुए थे. चिन्नास्वामी स्टेडियम में एंट्री के दौरान भगदड़ मची. 11 लोगों की मौत हुई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए. इस भगदड़ के बाद भी हम नहीं सीखे.

4 दिसंबर को हैदराबाद में पुष्पा-2 के प्रीमियर में भगदड़



वहीं 4 दिसंबर 2024 में हैदराबाद के संध्या थिएटर में फिल्म 'पुष्पा 2' के प्रीमियर के दौरान अल्लू अर्जुन को देखने के लिए फैंस की भारी भीड़ जमा हो गई थी. जब अल्लू अर्जुन कार्यक्रम में पहुंचे, तो फैंस बेकाबू हो गए और उन्हें देखते हुए भीड़ बढ़ गई. इसी अफरातफरी में एक महिला की मौत हो गई और उसका बच्चा घायल हो गया था.

आखिर कब सबक लेंगे हम?

आखिर सवाल यह है कि इन घटनाओं से हम सबक कब लेंगे? विजय की रैली में जो भगदड़ मची, उसकी जांच के लिए कमेटी बन जाएगी. कुछ दिनों बाद जांच की रिपोर्ट आएगी. लेकिन तब तक क्या पता कहीं और किसी चहेते को देखने के लिए जुटी भीड़ भगदड़ में बदल चुकी होगी.

यह भी पढ़ें - तमिलनाडु में एक्टर विजय की रैली में भगदड़, 8 महिला और 16 बच्चों समेत 36 लोगों की मौत, कई घायल