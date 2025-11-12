अभिनेता गोविंदा की तबीयत बिगड़ी, अचानक हुए बेहोश, जुहू के अस्पताल में भर्ती

बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा की तबियत मंगलवार रात 8 बजे अचानक बिगड़ गई. खबरों के मुताबिक, डिसओरिएंटेशन के कारण उनकी सेहत बिगड़ी. उन्होंने डॉक्टरों की सलाह पर दवा दी गई और रात को एक बजे उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. उनके कई सारे मेडिकल टेस्ट किए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट का इंतजार है. उनके दोस्त और लीगल एडवाइजर ललित बिंदल ने ये जानकारी दी है. पूर्व सांसद गोविंदा को बेहोश होने के बाद अस्पताल ले जाया गया. 61 साल के गोविंदा को क्रिटीकेयर हास्पिटल में एडमिट कराया गया है. वो अभी चिकित्सकों की गहन निगरानी में हैं.

गोविंदा को एक साल पहले गलती से लाइसेंसी पिस्टल से गोली लग गई थी, तब मुंबई में घर पर रिवॉल्वर उनके हाथ से फिसली थी और गोली उनके बायें घुटने में लगी थी. गोविंदा की बेटी टीना उन्हें अस्पताल ले गई थीं, जहां ऑपरेशन के बाद गोली निकाली गई थी. पुलिस ने भी इस घटना को लेकर उनसे पूछताछ की थी. गोविंदा के लिए फैंस ने तब काफी दुआएं की थीं. कई स्टार भी उनसे मिलने पहुंचे थे. उनकी बेटी टीना आहूजा ने हाल ही में उस घटना के बारे में खुलकर बात की थी.

टीना ने बताया था, हादसे के वक्त वो उन्हें हास्पिटल ले गई थी. कोलकाता में इवेंट के लिए उनकी फ्लाइट थी. गोविंदा ने उस दिन सफेद पैंट और टी-शर्ट और जैकेट पहन रखी थी. अचानक गोली लगने से उनकी सफेद पैंट लाल हो गई. आनन-फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया.