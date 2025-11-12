विज्ञापन
विशेष लिंक

अभिनेता गोविंदा की तबीयत बिगड़ी, अचानक हुए बेहोश, जुहू के अस्पताल में भर्ती

Govind Helath News: अभिनेता गोविंदा की सेहत अचानक बिगड़ गई है. उन्हें मुंबई के जुहू इलाके के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Read Time: 2 mins
Share
अभिनेता गोविंदा की तबीयत बिगड़ी, अचानक हुए बेहोश, जुहू के अस्पताल में भर्ती
Govinda Health Update
  • बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा की तबियत रात को अचानक बिगड़ गई, जिससे उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया
  • गोविंदा को डिसओरिएंटेशन की समस्या के कारण दवा दी गई और रात में क्रिटीकेयर अस्पताल में भर्ती कराया गया
  • 61 वर्षीय गोविंदा की मेडिकल जांच जारी है और वो चिकित्सकों की गहन निगरानी में हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
मुंबई:

बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा की तबियत मंगलवार रात 8 बजे अचानक बिगड़ गई. खबरों के मुताबिक, डिसओरिएंटेशन के कारण उनकी सेहत बिगड़ी. उन्होंने डॉक्टरों की सलाह पर दवा दी गई और रात को एक बजे उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. उनके कई सारे मेडिकल टेस्ट किए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट का इंतजार है. उनके दोस्त और लीगल एडवाइजर ललित बिंदल ने ये जानकारी दी है. पूर्व सांसद गोविंदा को बेहोश होने के बाद अस्पताल ले जाया गया. 61 साल के गोविंदा को क्रिटीकेयर हास्पिटल में एडमिट कराया गया है. वो अभी चिकित्सकों की गहन निगरानी में हैं.

गोविंदा को एक साल पहले गलती से लाइसेंसी पिस्टल से गोली लग गई थी, तब मुंबई में घर पर रिवॉल्वर उनके हाथ से फिसली थी और गोली उनके बायें घुटने में लगी थी. गोविंदा की बेटी टीना उन्हें अस्पताल ले गई थीं, जहां ऑपरेशन के बाद गोली निकाली गई थी. पुलिस ने भी इस घटना को लेकर उनसे पूछताछ की थी. गोविंदा के लिए फैंस ने तब काफी दुआएं की थीं. कई स्टार भी उनसे मिलने पहुंचे थे. उनकी बेटी टीना आहूजा ने हाल ही में उस घटना के बारे में खुलकर बात की थी.

टीना ने बताया था, हादसे के वक्त वो उन्हें हास्पिटल ले गई थी. कोलकाता में इवेंट के लिए उनकी फ्लाइट थी. गोविंदा ने उस दिन सफेद पैंट और टी-शर्ट और जैकेट पहन रखी थी. अचानक गोली लगने से उनकी सफेद पैंट लाल हो गई. आनन-फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Govinda Health Update, Govind Health News, Bollywood News
Get App for Better Experience
Install Now