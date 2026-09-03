विज्ञापन
विशेष लिंक

3 करोड़ का सोना, 6 किलो चांदी और 12 लाख कैश, तिरुपति बालाजी मंदिर के अफसर के घर छापेमारी में निकला खजाना

तिरुपति लड्डू में मिलावट के मामले की जांच और चार्जशीट दाखिल करने के बाद सीबीआई से मिली जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की गई है.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share

आंध्र प्रदेश का एंटी-करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने TTD के डिप्टी EO मेंडु लोकनाधम के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है. तिरुपति लड्डू में मिलावट के मामले की जांच और चार्जशीट दाखिल करने के बाद सीबीआई से मिली जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की गई है. CBI ने TTD के कुछ कर्मचारियों की संपत्ति के बारे में एसीबी को जानकारी दी थी. तिरुपति में चार जगहों पर तलाशी के दौरान 2 किलो सोना, 6.5 किलो चांदी, 12.5 लाख रुपये नकद, चार फिक्स्ड डिपॉजिट और प्रॉपर्टी के कागजात जब्त किए गए. एसीबी ने बताया कि संपत्ति की शुरुआती कीमत लगभग 5 करोड़ रुपये (बुक वैल्यू) है. 

आंध्र प्रदेश का एंटी-करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने बुधवार को तिरुपति में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) के डिप्टी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मेंडु लोकनाथम के घर और ऑफिस पर तलाशी ली थी. एसीबी अधिकारि‍यों ने उनके रिश्तेदारों से जुड़ी जगहों पर भी एक साथ तलाशी ली. एसीबी डीएसपी श्रीनिवास राव की अगुवाई में एसीबी अधिकारियों की सात टीमों ने बुधवार की सुबह 6 बजे तलाशी शुरू की थी. जब अधिकारी तलाशी शुरू करने के लिए पहुंचे तो लोकनाथम अपने घर पर ही थे. 

Latest and Breaking News on NDTV

टीटीडी में कई पदों पर रह चुके हैं लोकनाथम

लोकनाथम अभी श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में मंदिर डिप्टी ईओ के तौर पर काम कर रहे हैं. इससे पहले वह टीटीडी में कई पदों पर रह चुके हैं. एक दशक में यह दूसरी बार है जब एसीबी ने किसी टीटीडी अधिकारी से जुड़ी जगहों पर तलाशी ली है. 2016 में एजेंसी ने टीटीडी के तत्कालीन डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टी. भूपति रेड्डी के घर पर तलाशी ली थी. तिरुपति और बेंगलुरु में उनके रिश्तेदारों और करीबी सहयोगियों के घरों पर भी एक साथ तलाशी ली गई. ये छापे इस आरोप के आधार पर मारे गए थे कि आरोपी के पास ज्ञात आय के स्रोतों से कहीं ज्यादा संपत्ति थी. 

यह भी पढ़ें-  राजधानी में 8 प्लॉट, 2 रिहायशी फ्लैट, पेंट हाउस, 10 एकड़ खेती की जमीन... घूसखोरी से धनकुबेर बना तहसीलदार

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Tiruati Tirumala Temple, ACB Raid, Tirumala Temple Andhra Pradesh, Tirupati Laddoo Case, Andra Pradesh
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com