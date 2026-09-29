दिल्ली में AAP कार्यकर्ताओं पर हेड कॉन्स्टेबल के साथ मारपीट का आरोप, दर्ज हो सकती है FIR

आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर दिल्ली पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल के साथ मारपीट के आरोप लगे हैं. जानकारी के मुताबिक, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल तिलक नगर गए थे. इस दौरान दिल्ली पुलिस का हेड कॉन्स्टेबल सादी वर्दी में वीडियोग्राफी कर रहा था. आप समर्थकों की भीड़ ने कॉन्स्टेबल को घेर लिया और उसके साथ मारपीट की. इसके बाद घायल पुलिसकर्मी का मेडिकल करवाया गया. इस मामले में दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज कर सकती है.