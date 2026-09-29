विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्ली में AAP कार्यकर्ताओं पर हेड कॉन्स्टेबल के साथ मारपीट का आरोप, दर्ज हो सकती है FIR

दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के तिलक नगर दौरे के वक्त AAP कार्यकर्ताओं पर हेड कॉन्स्टेबल से मारपीट का आरोप लगा है. मामले में दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज कर सकती है.

Read Time: 1 min
trusted source trusted source
Share
दिल्ली में AAP कार्यकर्ताओं पर हेड कॉन्स्टेबल के साथ मारपीट का आरोप, दर्ज हो सकती है FIR
घायल पुलिसकर्मी का मेडिकल करवाया गया है. (Representative Image/File)
नई दिल्ली:

आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर दिल्ली पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल के साथ मारपीट के आरोप लगे हैं. जानकारी के मुताबिक, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल तिलक नगर गए थे. इस दौरान दिल्ली पुलिस का हेड कॉन्स्टेबल सादी वर्दी में वीडियोग्राफी कर रहा था. आप समर्थकों की भीड़ ने कॉन्स्टेबल को घेर लिया और उसके साथ मारपीट की. इसके बाद घायल पुलिसकर्मी का मेडिकल करवाया गया. इस मामले में दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज कर सकती है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi, Delhi Police, Head Constable, Aam Aadmi Party
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com