सूरज पूरब से उगेगा तो पश्चिम को होगी निराशा... : केजरीवाल की बेल के विरोध में ASG की दलील पर राघव चड्ढा का पलटवार

आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के राज्यसभा सांसद राघव चड्डा (Raghav Chadha) ने सीबीआई के वकील एडिशनल सॉलिसीटर जनरल एसवी राजू के द्वारा दिए गए दलील पर पलटवार किया है. एडिशनल सॉलिसीटर जनरल एसवी राजू ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट से अगर केजरीवाल को जमानत मिलती है तो हाईकोर्ट का मनोबल गिरेगा. उनके इस दलील पर पलटवार करते हुए राघव चड्डा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि यदि सूर्य पूर्व से उगता है तो यह पश्चिम को हतोत्साहित करने वाला होगा.

If Sun rises from the East, it will demoralise the West. https://t.co/2rIaXAKE57