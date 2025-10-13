पंजाब में हो सकता है तो हरियाणा में क्यों नहीं... बाढ़ को लेकर AAP नेता का सीएम नायब सिंह सैनी से सवाल

हरियाणा में बाढ़ से किसानों को हुए भारी नुकसान पर आम आदमी पार्टी ने प्रदेश की बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर सीधा हमला बोला है. पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने कहा कि अगर पंजाब में किसानों को 30 दिन में 20,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जा सकता है तो हरियाणा में ऐसा क्यों नहीं हो सकता?

अनुराग ढांडा ने आरोप लगाया कि बाढ़ से हरियाणा में 5.30 लाख किसान, 6,395 गांव और करीब 31 लाख एकड़ जमीन प्रभावित हुई है. इसके बावजूद किसानों को आज तक एक रुपए का मुआवजा नहीं मिला है. 8 जिलों में 15,834 एकड़ गिरदावरी का काम अभी भी अधूरा है. उन्होंने भाजपा पर हमला बोला और कहा कि इतना बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन बीजेपी सरकार चुपचाप बैठी है. ये किसानों के साथ सीधा धोखा है.

पंजाब में काम, हरियाणा में सिर्फ बात: ढांडा

उन्होंने कहा, सरकार ने सिर्फ 15 हजार रुपए प्रति एकड़ मुआवजे की बात कही है, लेकिन किसानों के खाते में अब तक कुछ नहीं आया है. दूसरी तरफ पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने 20 हजार प्रति एकड़ का मुआवजा तय किया और 30वें दिन ही किसानों के बैंक खातों में पैसा पहुंचा दिया. पंजाब में काम हुआ और हरियाणा में सिर्फ बात हुई.

मुख्‍यमंत्री को नहीं दिखता किसानों का दर्द: ढांडा

इस दौरान उन्‍होंने मुख्‍यमंत्री नायब सिंह सैनी पर तंज कसते हुए कहा, “मुख्यमंत्री को किसानों का दर्द दिखता ही नहीं. MSP पर फसल नहीं बिक रही, खेत बाढ़ में डूबे हैं, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री दिल्ली दरबार में अपनी कुर्सी बचाने में व्यस्त हैं. किसानों को राहत देने की बजाय सरकार ने मुंह मोड़ लिया है."

