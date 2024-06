भूख हड़ताल से AAP नेता आतिशी की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में कराया भर्ती

दिल्ली की मंत्री आतिशी (Atishi) की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आतिशी को मंगलवार तड़के लोक नायक जय प्रकाश नारायण (एलएनजेपी) अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आतिशी का दावा है कि हरियाणा सरकार दिल्‍ली को प्रतिदिन 100 मिलियन गैलन (एमजीडी) पानी नहीं दे रही है, जिसके कारण दिल्‍ली में जल संकट पैदा हो गया है. इसी कारण से आतिशी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर थीं. आतिशी की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल मंगलवार को पांचवें दिन में प्रवेश कर गई.

#WATCH | Delhi Water Minister Atishi brought to LNJP Hospital as her health deteriorates. Atishi has been on an indefinite hunger strike for the last four days claiming that Haryana is not releasing Delhi's share of water. pic.twitter.com/Txv2IrKfZI

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जानकारी दी कि दिल्ली की मंत्री आतिशी का ब्लड शुगर लेवल गिरकर 36 हो गया है, जिसके कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उन्‍होंने कहा, "रात से उनका ब्लड शुगर लेवल गिर रहा था. हमने उनका ब्लड सैंपल जमा किया तो उनका शुगर लेवल 46 आया. जब हमने पोर्टेबल मशीन से उनका शुगर लेवल चेक किया तो उनका शुगर लेवल 36 निकला." डॉक्टर उनकी जांच कर रहे हैं और उसके बाद ही कोई सुझाव देंगे."

#WATCH | Delhi Health Minister Saurabh Bharadwaj says, "Her blood sugar levels had been dropping from the night. When we submitted her blood sample, her sugar levels came out to be 46. When we checked her sugar levels from a portable machine, her sugar levels came out to be 36...… https://t.co/CCFk08SPvB pic.twitter.com/Bbe6fNcuKr