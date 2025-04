MCD चुनाव में लड़ाई से पहले ही AAP ने क्यों छोड़ दिया मैदान, आतिशी ने बताई ये वजह

दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है. बीजेपी अपने दो सीनियर और अनुभवी पार्षदों पर दांव लगाने जा रही है. दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एमसीडी चुनाव के लिए सरदार राजा इकबाल सिंह को मेयर उम्मीदवार और जय भगवान यादव को डिप्टी मेयर उम्मीदवार घोषित किया है. मेयर की रेस में बीजेपी के 5 सीनियर निगम पार्षद जयभगवान, योगेश वर्मा, संदीप कपूर, प्रवेश वाही और राजा इक़बाल सिंह के नाम आगे चल रहे थे. अब नाम का ऐलान भी हो गया है. एमसीडी में बीजेपी की जीत लगभग तय मानी जा रही है. आम आदमी पार्टी ने सोमवार को महापौर चुनाव को लेकर एक बड़ा एलान करते हुए कहा कि वह चुनाव में अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी. ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी का मेयर बनना लगभग तय माना जा रहा है.

Delhi BJP President Virendraa Sachdeva has announced Sardar Raja Iqbal Singh as the Mayor candidate and Jai Bhagwan Yadav as the Deputy Mayor candidate for the MCD Annual Election: Delhi BJP