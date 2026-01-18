2027 में आम आदमी पार्टी करेगी गुजरात में सत्ता परिवर्तन: अरविंद केजरीवाल

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अहमदाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं के शपथ समारोह को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि गुजरात की जनता बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार है. भाजपा इतनी डरी हुई है कि "आप" की सभा रोकने की कोशिश की गई, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं के जज्बे से सभा हुई. केजरीवाल ने आरोप लगाया कि पिछले 30 साल से भाजपा गुजरात में भ्रष्टाचार में डूबी है. 2027 में यहां की सत्ता बदलने वाली है, फिर भाजपा वाले जेल जाएंगे. ‘‘आप'' की सरकार बनी तो करदा प्रथा खत्म करेंगे, युवाओं को रोजगार और किसानों को बीज, खाद, पानी देंगे.

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 30 साल के बाद भाजपा की सत्ता अब हिलने लगी है और उनके जाने का समय आ गया है. भगवान ने उनकी बुद्धि खत्म करनी शुरू कर दी है. भाजपा ने ‘‘आप'' कार्यकर्ताओं के शपथ ग्रहण कार्यक्रम को रोकने की पूरी कोशिश की. लेकिन इसके बाद भी ‘‘आप'' पदाधिकारियों की मेहनत से यह सभा हुई और भारी तादात में कार्यकर्ता शामिल हुए.

गुजरात के अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये सम्मेलन सिर्फ़ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि डर और तानाशाही के ख़िलाफ़ जनआंदोलन है।



30 साल से BJP ने डर, जेल और भ्रष्टाचार के दम पर राज किया है। किसानों, आदिवासियों और आवाज़ उठाने वाले हर शख़्स को जेल में डाला गया, लेकिन अब…

उन्होंने कहा कि दो दिन पहले गोपाल इटालिया के उपर जूता फेंकवाया गया. पिछले तीन महीने से ‘‘आप'' कार्यकर्ताओं और नेताओं को जेल में डाला हुआ है. इनका कसूर इतना ही है कि इन्होंने करदा प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई. किसानों के खिलाफ करदा प्रथा के नाम पर अन्याय हो रहा है. हमारे नेता टूटे-झुके नहीं तो जेल में डाल दिया.

केजरीवाल ने कहा कि एक समय ऐसा था जब गुजरात देश का सबसे अमीर राज्य होता था. जब गुजरात और गुजरात का किसान समृद्ध होता था. लेकिन आज किसानों को फसल का पूरा पैसा नहीं मिल रहा है. इन्होंने स्कूल-अस्पताल बर्बाद कर दिए. आज गुजरात का व्यापारी दुखी है. बीजेपी सरकार से व्यापारी, युवा, महिलाएं, उद्योगपति दुखी हैं. उन्होंने कहा कि अगर 30 साल में भाजपा ने गुजरात को अच्छा कर दिया होता, तो आज आम आदमी पार्टी की सभा में एक भी आदमी नहीं आता. आज सभा में इतने लोग इसलिए आएं हैं, क्योंकि भाजपा सरकार से दुखी हैं. सभा में आए हर एक कार्यकर्ता की आंखों में एक चमक और उम्मीद है. वह एक सपना लेकर आया कि एक ऐसा गुजरात बनाएंगे, जहां किसान खुशहाल होगा.

आम आदमी पार्टी की सरकार एक ऐसा गुजरात बनाएगी, जहां नकली शराब को पूरी तरह खत्म करेंगे. युवाओं को नौकरी मिलेगी, नशा खत्म करेंगे. व्यापारी खुशी से काम कर पाएगा.

आप संयोजक ने कहा कि पंचायत, नगर पालिका, राज्य सरकार में जबरदस्त भ्रष्टाचार है. अगर कोई इनके खिलाफ आवाज उठाए तो उसे पकड़ कर जेल में डाल देते हैं. कहीं हत्या होती है या नकली शराब बिकती है, तो भाजपा को यह नहीं दिखाई देता है. इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है. लेकिन कोई युवा सोशल मीडिया पर कुछ लिख दे तो उसे जेल में डाल देते हैं. गुजरात के लोगों का अब डर निकालने का समय आ गया है.

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात सरदार बल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी जैसे महान लोगों की धरती है. हम सभी इस धरती से कसम खाकर जाएंगे कि गुजरात से इनका राज खत्म करना है. अभी चुनाव में दो साल बचे हैं. जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आएगा, इनकी ईडी-सीबीआई और पुलिस आएगी. लोगों को जेल में डालेगी.

उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सामान्य पार्टी है. हमारे पास पैसे की ताकत नहीं है, लेकिन हमारे पास सच्चाई की ताकत है. महाभारत की तरह यह धर्म युद्ध है. ‘‘आप'' जब दिल्ली का चुनाव लड़ी थी, तब कार्यकर्ता घर से टिफिन लेकर आते थे. पंजाब चुनाव लड़े तो कार्यकर्ता घर-घर जाते थे. गुजरात में भी ‘‘आप'' कार्यकर्ताओ को पूरी कमान संभालनी है. हर बूथ, हर घर जाना होगा. यही आर-पार की लड़ाई है. अभी नहीं तो कभी नहीं. इस बार गुजरात की जनता के साथ मिलकर भाजपा का सफाया करना है. हम सत्ता के लिए नहीं, गुजरात के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं. भगवान हमारे साथ है, जीत ‘‘आप'' की होगी.

इस दौरान गुजरात प्रभारी गोपाल राय ने कहा कि पुलिस का दुरुपयोग कर निकोल में होने वाली सभा की अनुमति रद्द करवा दी और रात के अंधेरे में मंच व कुर्सियां तक हटा दीं. इसके बावजूद, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हार नहीं मानी और मात्र दो घंटे के भीतर 50 किमी दूर साणंद में युद्ध स्तर पर नई व्यवस्था कर हजारों की संख्या में एकत्रित होकर अपनी ताकत का एहसास कराया. भाजपा चाहे जितनी भी बाधाएं डाल ले, अरविंद केजरीवाल के सिपाही आंधी और तूफान का सामना करने के लिए तैयार हैं.