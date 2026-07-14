काला जादू के आरोप में महिला गिरफ्तार, जज की कुर्सी पर सरसों छिड़क रही थी

कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर शहर में एक अजीब मामला सामने आया है. यहां 65 साल की एक महिला को काले जादू के आरोप में गिरफ्तार किया है. महिला एक जज की कुर्सी पर काला जादू कर रही थी. सीसीटीवी फुटेज में महिला काला जादू करती दिख रही है. आरोपी महिला की पहचान मंजुला के रूप में हुई है. महिला चिक्कबल्लापुर के JMFC कोर्ट के फर्स्ट अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल जज की कुर्सी पर काला जादू कर रही थी. महिला ऐसा क्यों कर रही है इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है.

जज की कुर्सी पर फेंक रही थी सरसों का दाना

न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा था कि महिला कथित रूप से जज की कुर्सी पर सफेद सरसों का दाना छिड़क रही थी. पुलिस ने बताया कि ये घटना दो दिन पहले की है. इस फुटेज के बाद कोर्ट की मुख्य प्रशासनिक अधिकारी नेत्रा ने पुलिस में शिकायत दर्ज की. पुलिस ने जांच के बाद आरोपी महिला मंजुला को गिरफ्तार कर लिया.

आरोपी महिला के खिलाफ केस दर्ज

इस मामले में पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. पुलिस ने महिला के खिलाफ कर्नाटक प्रिवेंशन एंड इरिडिकेशन ऑफ ह्यूमन इविल प्रैक्टिस एंड ब्लैक मैजिक एक्ट 2017 के तहत मामला दर्ज किया है. अदालत में आरोपी महिला को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.