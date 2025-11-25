- मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक अनोखी शादी हुई है, जिसमें दुल्हन अपनी बारात लेकर शादी हॉल पहुंची.
- छतरपुर के नौगांव में दुल्हन बग्गी में बैठी और बैंडबाजे के साथ शादी हॉल तक पहुंची.
- इस दौरान दुल्हन ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर भी अपने साथ ले रखी थी.
देशभर में शादी का सीजन चल रहा है और हर शहर में रोजाना कई शादियां हो रही हैं. हालांकि बदलते दौर में शादी समारोह में परंपराएं भी बदल रही हैं. आमतौर पर एक दूल्हा अपनी बारात लेकर लड़की के घर तक पहुंचता है, लेकिन मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में यह परंपरा बदली-बदली सी नजर आई. यहां पर एक दुल्हन अपनी बारात लेकर के शादी के हॉल तक पहुंची. बग्गी में बैठी दुल्हन को देखकर लोगों ने वीडियो बनाए और अब कई वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं. अब इस शादी की काफी चर्चा है.
छतरपुर जिले का नौगांव बदलते दौर की एक शादी का गवाह बना. आम तौर पर एक दूल्हा शादी के लिए बैंड बाजे के साथ लड़की के घर तक जाता है और फिर शादी होती है. हालांकि नौगांव में एक दुल्हन अपनी बारात लेकर के शादी के हॉल तक पहुंची. लड़की ने शादी के हॉल तक का सफर बैंडबाजे के साथ बग्गी में पूरा किया. उसके बाद एक समारोह में यह शादी संपन्न हुई.
बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर लिए दिखी दुल्हन
इस दौरान दुल्हन ने संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर ले रखी थी. साथ ही बग्गी पर दुल्हन की सहेलियां और कुछ बच्चे भी नजर आए. इस अनोखी बारात को देखकर बहुत से लोग वीडियो बनाते नजर आए.
छतरपुर में अनोखी शादी की है खूब चर्चा
छतरपुर और आसपास के इलाके में इस शादी की खूब चर्चा हो रही है. लोग इस शादी के बारे में बात करते नहीं थक रहे हैं. साथ ही शादी के वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं.
