महिला के इश्क में पड़ी मां ने अपने 5 महीने के बच्चे का दबाया गला, ऐसी खुली साजिश

बच्चे के पिता ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी ने अपनी समलैंगिक साथी के दबाव में हत्या की है.
कृष्णागिरी:

तमिलनाडु के कृष्णागिरी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपनी लेस्बियन पार्टनर के साथ मिलकर अपने ही 5 महीने के बच्चे की हत्या कर दी. वहीं अपना गुनाह छुपाने के लिए महिला ने घरवालों से कहा कि बच्चा बीमार था. इसलिए उसकी मौत हो गई. घर के सदस्यों ने महिला की बात पर यकीन भी कर लिया. हालांकि महिला के पति को शक हुआ और उसने पुलिस से मदद मांगी.

बच्चे का गला घोंटा

ये वारदात 2 नवंबर की है. महिला ने कथित तौर पर अपने नवजात बेटे का गला घोंटा और बच्चे को दफना दिया. लेकिन महिला के पति को उसपर शक था. ऐसे में वो केलमंगलम पुलिस के पास पहुंच गया और जांच की मांग की. जांच के दौरान पुलिस को महिला के फोन से मृत बच्चे की एक तस्वीर मिली, जो कि उसने अपनी लेस्बियन पार्टनर को भेजी थी.  बच्चे के पिता ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी ने अपनी समलैंगिक साथी के दबाव में हत्या की है.

जांच के दौरान बच्चे के शव को कब्र से निकाला गया. बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसका गला घोंटने की बात सामने आई.  पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है. पुलिस ने जब आरोपी महिला से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और पुलिस को बताया कि उसका पति उसकी देखभाल नहीं करता था और वह उसका बच्चा नहीं चाहती थी. इसलिए बच्चे को मार दिया.

